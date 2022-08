Víctor Constanzo dijo extrañar a Colque en el Concejo y pidió terminar con “la cacería de brujas”

En la sesión del Concejo Deliberante, durante las manifestaciones, el concejal Víctor Constanzo cargó contra los diputados y pidió a sus compañeros que “dejemos la caza de brujas” a la vez que aseguró extrañar a Ricardo Colque, quien fue expulsado de ese cuerpo por estar imputado en un hecho de violencia de género.

Luego de que la Cámara de Diputados tratara un tópico que busca modificar la renovación de los Concejos, Costanzo preguntó “¿Por qué no salimos los concejales solos? Sin diputados y sin nadie. Que ellos salgan a pelear su puesto de trabajo, su banca. Nosotros peleamos la nuestra”.

“Voy a hacer un pedido desde el fondo de mi corazón a mis pares, dejemos la caza de brujas, dejemos de apuntarnos entre nosotros, porque va a llegar el momento dónde no va a quedar ninguno acá”, comentó en otro orden de cosas.

La polémica aumentó cuando dijo: “Está bien una ficha limpia, pero va a llegar el momento que todos tenemos una basurita debajo de la alfombra o una polilla en el armario. Si pasó lo que pasó, pasó”.

En esta línea continuó, “no hablar por ejemplo del caso Pitu Colque, que me dolió muchísimo y lo extraño a mi compañero. Lamentablemente hizo mal las cosas y no cumplió los tiempos necesarios. Dejemos el odio y sembremos un poquito más la buena esperanza, de fe, de solidaridad y nuestra primera lucha es en la Paraguay al 1200 dónde no nos dan respuestas”.

“Dejar el rencor entre nosotros y acordarnos de cosas que no tenemos que acordarnos, empezar a buscar cual concejal tiene más errores porque como dije hace rato no va a quedar ninguno acá, van a ser poquitos los que van a quedar”, sentenció.