El Ente Regulador apuntó a la Municipalidad por la cuestión LUSAL

Desde hace tiempo las críticas a la empresa LUSAL están a la orden del día, no solo por un servicio que deja mucho que desear, sino también por un contrato de alto costo que no cubre las necesidades de los vecinos, como aumentos sorpresivos, entre otras cuestiones, que recién ahora se comprometen a eventualmente suplir.

Al respecto de esta cuestión, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, se refirió a la reunión que mantuvieron con funcionarios de la Municipalidad, concejales, LUSAL y otras entidades, donde la empresa les aseguró que no están en condiciones de seguir prestando el servicio del alumbrado público si se les descuelga de la boleta de luz, como se dictaminó hace poco, y con el aviso de interponer una demanda judicial.

No obstante Saravia apuntó directamente al Ejecutivo municipal. “Aquí hay una responsabilidad directa que tiene que ver con la legalidad y que es grave, los convenios deben tener una aprobación con el Concejo, que hay que ratificar algunos actos y que hasta ahora no lo han hecho, no solo con LUSAL, sino con otras cobranzas”, espetó en diálogo con Canal 9 Multivisión.

Al considerar que desde la ciudad se deberían apegar más a la legalidad, aquí se refirió a una cuestión de responsabilidad: “Que la intendente delegue facultades para que un funcionario de tercera línea disponga incrementos entre 4 paredes, eso ya es otra cosa”. También reclamó que “nos dicen que no deben pedir aprobaciones en el Concejo, desconocen la carta municipal, dicen que el Ente se inmiscuye”.

Con todo esto y pensando que hay un conflicto de poderes con la comuna, Saravia dijo que estas discrepancias podrían dirimirse ante la Corte de Justicia. “Iremos a la Justicia como corresponde, aquí se le imputa al Ente que se entromete en otras áreas, entonces iremos la semana que viene”, anticipó como así que analizarán el peligro real de que la ciudad se quede sin el servicio de alumbrado público, tema que “debería preocupar a la intendente, cosa que hasta ahora no he visto”.

“Esta es una decisión municipal, no deberíamos ser nosotros los que cuidemos con celo el patrimonio de la ciudad, para eso está la intendencia y el Concejo, se esconden para dar un aumento y el usuario es el que se confunde”