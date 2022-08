Promesas incumplidas: faltan insumos y recurso humano en el hospital de Cafayate

La nueva gerenta, el personal del Hospital Nuestra Señora del Carmen y el senador Sergio Saldaño, de Cafayate, reclaman por la falta de respuesta a una auditoría solicitada en marzo de este año. Además, aseguran que faltan insumos y recurso humano.

“La auditoría va a permitir saber qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal y para que podamos avanzar y que la nueva gerente del hospital pueda tener un panorama claro y ver como va a ser el rumbo de la salud para nuestros cafayateños”, dijo el legislador provincial a Multivisión Federal.

En este sentido, aseguró que a su modo de ver, no hay que empezar de cero sino saber en que estado se encuentra. “Hay muchísimas cosas que no se han presentado, hay muchísimas cosas que no se han hecho y que se han hecho y que no hubo una presentación formal de los gastos como corresponde y eso nos tiene muy preocupados”, expresó.

En relación al personal del hospital modular, indicó que ya se mandó el listado seleccionado por el gerente saliente y la nueva gerencia ya se está trabajando sobre ese expediente. “Según el ministro, ya viene con promesas de todo este año, que íbamos a tener ese personal, el hospital modular sigue funcionando, supuestamente en este mes íbamos a tener novedades de eso, tampoco tenemos las respuestas”, manifestó.