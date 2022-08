Menores golpeadas por su madrastra, una terminó hospitalizada por deshidratación, piden justicia

El dolor más grande sufre hoy una abuela de Tartagal al descubrir que dos nietas de 7 y 9 años eran salvajemente golpeadas por su madrastra o la pareja de su padre hace 1 año. Las pequeñas desde hace algún tiempo vienen ya sufriendo el abandono de su madre y hoy deben enfrentar esta situación traumática, que afortunadamente fue descubierta y hoy pueden estar al resguardo de su abuela paterna.

La abuela dolida, contó que el 7 de agosto descubrió que su nieta de 9 años era golpeada. "Mi hijo me hace creer que era ella la que se hacía todo eso. Conversando con ella me dice que no era ella, él tampoco era porque me decía que él era el que la golpeaba, me comenta que era lo que le estaba pasando y bueno era la madrasta la que las golpeaba".

Siguiendo en su relato la mujer aseguró que "el lunes 8 hago le contó a una vecina y ella le aconsejó ir a la policía y hacer la demanda. "Mi nieta va internada 10 días, tenía sus piernitas unos golpes terribles, eran durezas. La cabeza llena de chichones, el cuello tiene las marcas de las uñas de ella de lo que ella la ahorcaba. Estaba en un abandono total mis nietas. La más grande estaba deshidratada y baja de peso".

Tras la denuncia la mujer explicó que en la justicia empezó todo el proceso. "El médico la tenía que ver, pasan el informe a fiscalía y hasta al momento no hicieron nada. A mí me llamaron de la fiscalía para que haga la declaración y nada. Cuando yo pregunto que tengo que hacer me dicen que tenga paciencia porque no es el único caso, que hay caso más graves, entonces tendrían que haberla matado a mi nieto para que haya justicia. Es mi hijo me duele en el alma hacer esta denuncia pero no le voy a tapar esto, le han hecho muchísimo daño a las chiquitas, más que nada a la mayor".

En relación al abandono sufrido por parte de su madre indicó que las nenas tenían tratamiento psicológico. "Ellas vienen sufriendo un abandono de la madre ya. Quedan con mi hijo, yo le ayudé a mis hijos a criarla, hasta que el se buscó una pareja y se las llevó a vivir con él, la tuvo casi un año, no sabía que sufrían todo este maltrato, él me las mezquinaba, hasta el día 7 que yo descubro esto".

Por su parte la tía de las pequeñas anticipó que este lunes en busca de que se detenga a los tres implicados su hermano, la pareja y una hermana de esta última, se manifestarán en las puertas del poder Judicial de Tartagal. Además contó que hablando con sus sobrinas supo que la mujer también castigaba duramente a sus propios hijos.

"Los niños de ella siguen padeciendo esta violencia. Mi sobrinas dijeron que también les pega a ellos. No le tiene piedad a sus hijos menos les va tener a otros nenes, quiero que actúen. Quiero justicia con los tres. Fue un dolor muy grande ver a mis sobrinas así" concluyó.