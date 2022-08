Ahora acusan al padre del edil Colque por violencia, maltrato y hostigamientos

En medio de las repercusiones por el caso del concejal Ricardo Colque, quien quedó involucrado en un caso por supuesta violencia de género, ahora surgió una acusación contra el padre del edil capitalino, a quien una mujer con quien tendría dos hijos lo denunció por violencia, maltrato, insultos, entre otros episodios.

Lidia es esta mujer quien dialogó con el medio Todo Salta Noticias, donde narró las situaciones que vendría atravesando desde hace 17 años con el padre del concejal, de quien primeramente contó que tiene una relación en la que “sufrió violencia psicológica desde el día 0”.

La mujer dijo que el padre de Colque es “un tipo alcohólico, vive borracho, llegaba a casa a insultar, a golpear la puerta asustando a mis hijos, si no le habría la puerta hacía escándalo”, afirmó en su relato al medio citado.

En medio de denuncias y hostigamientos, el hombre hizo otra familia donde tuvo otro hijo, pero luego reapareció diciéndole que quería comunicarse con los hijos que tuvo con la denunciante, pero que su presencia asustaba a éstos. “El nene se hacía pis, mi nena temblaba”, dijo.

También contó, en su charla con el medio, que tuvieron lugar episodios de violencia, uno de esos en Cerrillos donde contó que él estaba borracho y le pegó, con la intervención de la policía que la llevó hasta un centro de salud para ser atendida pero “todo quedó en la nada”.

“Es un tipo capaz de todo, por ahí temo por mis hijos, dejé de hacer denuncias porque era una pérdida de tiempo”

Por otra parte dijo que el hombre “deposita la cuota alimentaria como quiere y cuando quiere”, y que cuando se cansa, lo bloquea para que no pueda contactarse pero él le escribe a sus hijos. “Él no tiene relación con los niños, en la pandemia un par de veces los trasladó de mala manera, no quieren tener relación”, indicó.

La mujer contó que, siendo madre soltera y con dos niños a cargo, trabaja toda la semana para llevar el pan a la casa pero la plata no le alcanza y, si él le ofrece dinero, es a cambio de mantener relaciones. “Es así constantemente, es horrible admitir que si lo hago porque esa plata la necesito para mis hijos, trabajo a más no poder y la plata no alcanza”, manifestó en su entrevista.

Por último, contó que el caso del concejal le dio un poco de fuerzas para animarse a volver a contar su historia, ya que pese a contar con denuncias, estas no prosperaron y no obtuvieron respuestas. “Veo que el hijo actúa como el padre, (dice) que todo es mentira, que todos le quieren hacer daño… no lo creo así, las cosas deben salir a la luz, tienen el ego demasiado grande y esto se tiene que acabar”, concluyó.

“Pido que viva y deje vivir, he vivido muchas cosas”