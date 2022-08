El lado B de Previaje 3: expectativa, incertidumbre y falta de disponibilidad

El programa nacional Previaje, creado con el fin de reactivar el turismo después de las restricciones de la pandemia del COVID-19, está a punto de realizar su tercera edición, sin embargo, hay poca claridad al respecto.

En diálogo con InformateSalta, Lucia La Paz, agente de viaje de UBM Viajes & Turismo, aseguró que recibe consultas desde hace meses, pero no hay ninguna información oficial al respecto. Lo que se sabe es lo que se fueron anunciando extraoficialmente funcionarios nacionales.

“Se cree es que en teoría va a empezar en septiembre, desde marzo que vienen postergándolo y desde marzo que sale, que arranca, ilusionan a la gente, llaman, llegan consultas y no hay nada”, expresó.

En este sentido, dijo que todo hace suponer que arrancaría el 1° de septiembre, mes en el que se harían las compras para luego recibir el beneficio del 50% exclusivamente para los meses de octubre y noviembre.

“Es muy acotado y va a ser obligatorio el pago con medios electrónicos, solamente se va a poder pagar con tarjetas de crédito, débito o transferencias. No se va a permitir el pago de otras formas. Según dicen, va a tener también una partida acotada de 15 millones de pesos, el que no cargue urgente el comprobante, no va a entrar”, manifestó.

Asimismo, indicó que había mucha expectativa en personas que querían llegar a Salta para el Milagro, sin embargo, no entra dentro de las fechas establecidas. “La expectativa es infructuosa con la gente, porque hace meses que consultan. Desde marzo que vienen anunciando y posponiendo. La gente este último tiempo viene pateando mucho el viaje por estar esperando, y eso va a generar que haya muy poca disponibilidad. Ahora cuando la gente quiera confirmar y salir corriendo a reservar por Previaje. Se generó un efecto embudo”, afirmó.

También subrayó que otro gran problema que habrá es la poca disponibilidad de alojamiento. “Lo que es el fin de semana largo de octubre, ya está todo lleno. Va a ser todo un tema cuando la gente empiece a confirmar y no tengamos muchas opciones. El problema es que si realmente sale es que no va a haber casi disponibilidad en ningún lado o va a tener que pagar más caro por una espera infructuosa”, detalló.