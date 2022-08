Denuncian graves irregularidades en la planta que Metalnor busca instalar en Cerrillos

En el marco de la etapa de manifestaciones en la Cámara de Diputados, Sofía Sierra, representante de Capital del bloque PRO, denunció una serie de irregularidades e inconsistencias dentro del expediente presentado por la empresa Metalnor para la instalación de la planta de fundición de metales ferrosos en la localidad de Cerrillos.

Cabe destacar que el jueves pasado en sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de declaración donde rechazó rotundamente su instalación debido al posible daño que pueden provocar sus desechos en la salud de los miles de habitantes que viven en zonas de cercanía a la planta.

Sobre esto, Sierra manifestó que en primer lugar hay incompetencia del municipio en la habilitación ya que la actividad industrial es potestad de la autoridad provincial, a la vez que señaló que “hay muchas falencias en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y social”.

Vecinos de Los Pinares reunidos en el predio de la empresa en cuestión

Seguidamente, indicó que no hay un dictamen técnico de la autoridad competente, ni tampoco de la secretaría de Recursos Hídricos con respecto a la posibilidad de abastecimiento del agua para el proyecto y el tratamiento de los afluentes que van a generar. “Hay una insuficiencia en las incumbencias profesionales del equipo consultor, dado que uno de los profesionales es Licenciado en Comunicación y abordó estudios de aspectos sociales que no tienen que ver con su profesión”, afirmó.

También agregó que la descripción del proyecto está incompleta, ya que no se presenta un proyecto ejecutivo de la propuesta, e indicó que hay una descripción insuficiente en lo que es el entorno ambiental y social, ya que no se presentan estudios de movimientos de masas de aire, ni estudios hidrogeológicos a escala local, con lo cual no se analiza ni garantiza la disponibilidad de agua potable para consumo humano.

En el mismo sentido, sostuvo que no se describe la generación de materiales de descarte que va a tener esta planta de fundición y qué se va a hacer con la chatarra a procesar ni tampoco se detallan los afluentes líquidos esperables resultantes de este proceso. “No se presenta un plan de contingencia que también lo establece la ley 7070”.

En resumen, afirmó que el procedimiento administrativo desarrollado para esta evaluación presenta muchas falencias y la información contenida en el estudio de impacto ambiental y social resulta ineficiente para dar garantías realmente de que el proyecto sea ambiental y socialmente viable.

Para finalizar, indicó que, si bien celebran que se generen este tipo de proyectos en nuestra provincia por su generación de riqueza y trabajo, pidió tener en cuenta que la planta está rodeada por barrios que se encuentran a 6 metros de distancia con lo cual es importante analizar las repercusiones que puede tener socialmente y ambientalmente.