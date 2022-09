Justicia: ¿Cuántos jueces hay en Salta en relación al número de causas y habitantes?

Las demoras en los procesos judiciales es uno de los principales problemas que se señalan al hacer un análisis de la Justicia. Sin embargo, en esta valoración suelen quedar fuera de consideración factores ajenos al funcionamiento en sí del poder judicial, como puede ser el aumento de causas y asuntos que antes se resolvían por otros caminos. Es decir, lo que antes no se denunciaba o se resolvía por otras vías, ahora va a parar a la espera de una sentencia de un juez.

Ésta es la reflexión inicial que comparte la presidenta de la Asociación de Jueces del Poder Judicial, la Dra. Silvia Bustos Rallé quien afirma que atravesamos tiempos donde la litigiosidad ha crecido exponencialmente. “El trabajo de las juezas y jueces es cada vez más grande y más delicado. No escapa al conocimiento de la sociedad el flagelo de la violencia intrafamiliar y de género, como el crecimiento de la criminalidad. Sin embargo, las causas son diariamente atendidas con el máximo de esfuerzo por nuestras juezas y nuestros jueces, con la urgencia que cada conflicto demanda”, marcó.

“La relación entre el número de jueces y el número de ciudadanos delata las exigencias laborales que tienen los jueces”

El concepto y función del juez parece alto, a juzgar por lo que se espera de sus decisiones, sin embargo hay pocos en comparación a la cantidad de causas que deben resolver.

Para graficar la situación actual, los jueces que primero tienen contacto con las causas son muy pocos en relación a la cantidad de habitantes. Los números aportados por la Asociación de Jueces así lo avalan:

Jueces de Garantías: Considerando todos los distritos de la provincia, hay 1 cada 80 mil personas.

Considerando todos los distritos de la provincia, hay 1 cada 80 mil personas. Jueces de Familia : Se estima 1 juez cada 108 mil personas, sin considerar las causas de violencia, que son tratadas en juzgados especializados.





: Se estima 1 juez cada 108 mil personas, sin considerar las causas de violencia, que son tratadas en juzgados especializados. Jueces civiles y comerciales : 1 cada 57 mil personas





: 1 cada 57 mil personas Jueces laborales: Se estima que hay 1 juez cada 130 mil personas

Si hacemos un promedio entre estas cuatro categorías podríamos arribar a la aproximación de que Salta hay un juez cada 93.000 habitantes. A esto hay que sumarle que por año se radican alrededor de 40 mil denuncias de Violencia Intrafamiliar en toda la provincia, que deben ser resueltas sólo por 7 Juzgados con competencia en esa materia.

“Muchas veces se critican las demoras pero la gente desconoce la cantidad de causas que ingresan”

Con estos números no es difícil imaginar la dedicación y el trabajo diario que conlleva el ejercicio de las delicadas funciones de las juezas y jueces. Así, la justicia le devuelve a cada magistrado una particular roca de Sísifo que deben resolver una y otra vez.

Vale aclarar que, la justicia en todo el mundo (no solo en Argentina), presenta graves deficiencias para poder afrontar los litigios con la celeridad y eficiencia. Esta discusión respecto a la cantidad de jueces “per capita” y los recursos para impartir justicia se da en la mayoría.

“Hay que sumar más profesionales, la Corte de Justicia lo sabe y mira la realidad, pero no debemos olvidarnos que estamos pasando por una situación económica muy difícil en el país. Escasean los recursos, es difícil ir sobre todo esto que planteamos, pero no imposible”, opina la doctora Bustos Rallé, a lo que añade que no dejan de mirar la realidad de los distritos del interior de la provincia, donde esto se profundiza.

“Nosotros, desde la Asociación, cuando hacemos un pedido de soluciones para Capital, se hace el mismo pedido para el interior, donde hay menos jueces actuando. Tratamos en todo momento de interactuar con el Estado, ayudándolo. Por ejemplo, 46 jueces trabajamos en la reforma del Código Procesal Penal para brindarle al Estado y poder legislativo una opción para que reforme un código tan importante por tratar la delincuencia”, explica la presidente de la Asociación de Jueces del Poder Judicial.

“De la Justicia se habla tremendamente mal, entonces los jueces tenemos que mostrar con trabajo y hechos lo que estamos realizando”

Entre los trabajos de la asociación, Bustos Rallé marcó que, en búsqueda de que la sociedad conozca el trabajo de los jueces, trabajaron en una recopilación de los fallos más importantes que pronto estarán disponibles para su publicación.

“Nuestra asociación es joven, hemos cumplido recién seis años de vida institucional. En el camino hemos conseguido muchos de los objetivos planteados, tanto en beneficio de los asociados como de la sociedad. Otros, se encuentran pendientes, pero sin duda seguiremos trabajando para lograrlos”, finaliza Bustos Rallé.