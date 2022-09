Kinesiólogos del Milagro: "Nos superan las ganas de ayudar a nuestros peregrinos"

Luego de dos años de no vivir con intensidad la fiesta del Milagro en Salta en el marco de la Pandemia por COVID-19, este 2022 todo parece tomar más fuerza que nunca y a pesar de que la situación económica no ayuda esas ganas de ayudar y ser parte del Milagro no se apagan.

Es así que como hace 10 años Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Salta iniciaron una movida que busca asistir a los peregrinos y darles alivio, que fue creciendo con el paso del tiempo y hoy son más de 200 profesionales que se ponen manos a la obra antes y durante el Milagro.

Tamara Lacoste, Licenciada en kinesióloga y parte del grupo "Kinesiólogos del Milagro" dialogó con InformateSalta a fin de dar a conocer el trabajo que llevan adelante con tanto esmero. "La verdad estamos asustados de la cantidad de gente que se espera en las peregrinaciones, creo que nos veremos superados, pero nos superan las ganas de ayudar y estar".

La pandemia multiplicó las ganas pero marcó necesidades

Si bien Tamara contó a InformateSalta que producto de la pandemia dos años no hubo procesión y ellos no pudieron brindar su servicio a los peregrinos, muchos productos se vencieron y hoy buscan ayuda de la comunidad para poder cumplir con la asistencia en los más de 30 puestos que se montarán en puntos estratégicos.

"Hace dos años que no se hace, no se hizo en 2020 ni 2021 y así como se acumularon las ganas de llegar acá se acumularon las ganas de los kinesiólogos de colaborar. Todos nos damos un tiempito para poder colaborar en estos puestos. Nos motiva las ganas de ayudar y de dar a conocer la profesión".

Para la joven profesional, la emoción se vive a flor de piel. "En todos los puestos te emocionás, es imposible que no te pase. Uno los ve llegar, los ve venir caminando, destruidos, muy lento, con lesiones, porque cruzan ríos y todo tipo de terreno, pero cuando llegan al lugar de descanso vos los ves que empiezan a saltar, a cantar, a bailar y es increíble, llegan contentos y emocionados. Y cuando llegan a las camillas y vos ves esas piernas o pies destruidos, es emocionante".

Recordó cuando peregrinos de Nazareno e Iruya llegaron al puesto de Dique La Ciénaga. "Eran 500 personas más o menos, llegaron, saltaron, cantaron y no querían parar de festejar, era muy emocionante verlos".

Para Tamara ser parte de esta movida solidaria es su manera de vivir el Milagro, es finalmente dar y recibir. "Ayer fui a buscar a un domicilio una caja de guantes, una familia humilde y eso es un montón para mí. Eso es lo que hace el Milagro, una cadena solidaria que termina beneficiándonos a todos. Es mi forma de vivirlo al Milagro, de alguna manera doy eso para recibir más".

¿Dónde funcionarán los puestos?

Desde este miércoles se instalarán en Iturbe un lugar muy alejado y así hasta el día 14 de septiembre, tratando de contener peregrinos que llegan desde distintos puntos de la provincia. Si bien acá figuran 17 puestos se fueron agregando algunos, como asistencia a policías de El Carril para el jueves a las 2 de la mañana en el nuevo parque de zona Sur.

Puesto Iturbe-7 de septiembre desde las 7 de la mañana y hasta las 19 horas. Puesto Maray -10 de septiembre desde las 12 hasta las 22 horas. Puente Morales-10 de septiembre desde las 12 hasta las 22 horas. Dique La Cienaga-11 de septiembre de 14 a 24 horas. Santa Rosa de Tastil-11 de septiembre de 12 a 22 horas. Dique La Cienaga-12 de septiembre de 14 a 24. Cobos-12 de septiembre de 12 a 22. Polideportivo Cerrillos-12 de septiembre de 12 a 24 horas. Camping Los Laureles (Chicoana)-12 de septiembre de 10 a 18 horas. Carril-12 de septiembre de 14 a 22 horas. Carril-13 de septiembre de 14 a 22 horas. Vaqueros-13 de septiembre de 10 a 18 horas. Plaza 9 de Julio-13 de septiembre de 10 a 22 horas. Jockey Club-14 de septiembre de 10 a 18 horas. Rural-14 de septiembre de 10 a 18 horas. Escuela Remedios de Escalada de San Martín-14 de septiembre de 16 a 22 horas. Plaza 9 de Julio-14 de septiembre de 10 a 22 horas.

Cabe aclarar que todos estos puestos están conformados por profesionales que buscan aliviar el andar de los peregrinos para que sigan su pasos hasta los pies de nuestros Santos Patronos, pero como todo en estos tiempos en un marco económico complicado está costando reunir los elementos necesarios para la asistencia, así que si querés ayudar necesitan:

Las donaciones las podes hacer llegar tanto al Colegio de Kinesiólogos en 12 de Octubre y 20 de Febrero de lunes a viernes de 8 a 14, a la Asociación de Kinesiólogos en Las Heras, entre Caseros y España. O bien contactar con Tamara para que pase a buscarlos 3875183848.