Con varias ausencias, el Concejo Deliberante aprobó la Cuenta del Ejercicio 2021

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, los ediles dieron tratamiento al proyecto para la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2021. Con la ausencia de gran cantidad de concejales, al momento de la votación solamente Paula Benavidez eligió la negativa.

Carolina Am, fue la primera en tomar la palabra para explicar cómo se analizó el documento, en este sentido dijo: “La cuenta general del ejercicio ingresó a la comisión de desarrollo económico y a partir de ahí siguió un extenso análisis de la misma. Hemos convocado al Tribunal de Cuentas para su tratamiento y para saber sobre el proceso de elaboración de la misma”.

“Recordemos que el Tribunal de Cuentas tiene personal especializado en el tema”, enfatizó para luego agregar: “En segunda instancia se convocó a la Secretaría de Hacienda Municipal para continuar con el tratamiento y análisis de la misma. Es así como arribamos al dictamen de mayoría que compartimos con el Tribunal de Cuentas”.

El documento “presenta razonablemente en sus aspectos más significativos la ejecución presupuestaria y la situación financiera de la municipalidad. El Departamento Ejecutivo Municipal ha dado cumplimiento a las reglas generales de comportamiento fiscal de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal”.

“Es importante recordar que en el 2021 estábamos atravesando las consecuencias de la pandemia lo que provoco que durante gran parte del año se continúe con las restricciones impuestas”, finalizó.

Como opositora al proyecto, Paula Benavidez comentó: “Sorprende el silencio ante una temática tan importante que estamos tratando hoy y que nada menos que la cuenta general de ejercicio”.

“Sesión a sesión venimos escuchando por parte de los concejales de la necesidad de control, que somos un co gobierno, de los pedidos de informe que realizamos para conocer cómo se maneja no solamente la hacienda pública. Sin embargo, hoy es el día donde los concejales tenemos la mayor función de control al revisar la Cuenta General de Ejercicio que es la que refleja que es lo que se hizo y lo que no se hizo durante el ejercicio del año anterior”.

“Me parece que es inaprobable esta cuenta presentada por la municipalidad. Por eso cuando observamos la presencia de dos dictámenes, soy autora del dictamen que propone rechazar la cuenta general”, continuó.

Al momento de mostrar sus fundamentos hizo énfasis en que el Consejo de Niños y Niñas no posee un presupuesto, y por otro lado preguntó: “¿Dónde está la prevención si no se ejecutó $1 en educación vial?”.

“Esto habla de lo lamentable de la gestión municipal, agravando esto la sub ejecución de obra pública. Hasta cuándo vamos a usar la pandemia como excusa. Es vergonzoso que vengan a decir a este concejo que no se realizaron obras por la pandemia”, cerró en un tono fuerte que poco le sirvió a la hora de las votaciones ya que su banca es la única que voto en contra.