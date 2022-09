Sin el reemplazo de Colque y con una banca vacía, el Concejo se prepara para sesionar

Será este miércoles cuando, en horas de la tarde, se reúnan los miembros del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta en sesión ordinaria, con la particularidad que el escenario que se vea en el recinto será de bancas vacías, en medio de un contexto de definiciones.

Ocurre que, tras los episodios que sucedieron semanas atrás con el expulsado edil Ricardo Colque, investigado e imputado por un caso de aparente violencia de género al que se lo involucró, aún no se sabe quién lo reemplazará, como así si efectivamente quedará fija su separación del cuerpo.

Vale mencionar que “el Pitu” Colque apeló la medida tomada por sus ex pares de expulsarlo del Concejo, presentando por medio de su abogado un recurso de apelación ante la Corte de Justicia. En vista de ello la asunción del hijo del presidente de Salta Independiente, Franco Biella, deberá esperar hasta la resolución de la medida judicial.

La banca vacía de Colque no pasará desapercibida este miércoles en un recinto donde el tema no fue menor y que derivó en múltiples repercusiones. No obstante sus integrantes buscarán encausar la normalidad de sus labores y debates, reuniéndose otra vez a analizar diferentes temas incluidos en el orden del día.

¿Cuáles son algunos de estos asuntos? Uno de ellos propone crear una “Guía del buen trato al ciudadano” que se aplicaría en todos los establecimientos que brinden atención al público, para que se brinde un trato digno y equitativo en dependencias municipales y establecimientos privados.

También se propone crear salas de lactancia materna en el CCM, oficinas descentralizadas dependientes del mismo y en el Concejo Deliberante. Asimismo un dictamen propone aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2021 con las recomendaciones generales expuestas en el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Municipal, mientras un segundo dictamen del mismo tema pide su rechazo.