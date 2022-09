Salta dejó una buena imagen en el torneo regional de Hipertrofia en Rosario de la Frontera

Este fin de semana se realizó el 5º Torneo Regional de Levantamiento de Pesas en la ciudad de Rosario de la Frontera, en el cual participaron más de 80 atletas de las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Salta. El evento organizado por la Federación Argentina de Pesas (FAP), la Federación Salteña de Halterofilia (FSH) tuvo varios logros, en particular los alumnos/atletas del Colegio Dr. Arturo Illia quienes consiguieron 5 medallas, sumando un total de 11 galardones para nuestra provincia.

Los representantes salteños obtuvieron los primeros puestos en las categorías: 8 sub 15, 1 sub 17 y 2 sub 20. Entre los que participaron, competían los atletas que conforman la delegación del equipo que viajará a representar a Salta en los Juegos Evita a fines de octubre en Mar del Plata.

Tras el torneo InformateSalta pudo dialogar con Rodrigo Lefort, representante de la FSH, quien brindó sus apreciaciones sobre el torneo: “Es un orgullo para nosotros como Federación ir cumpliendo objetivos tanto en lo institucional como en lo deportivo. Dimos comienzo en enero de este año solo con torneos locales en capital y hoy ya hicimos el 2º Regional para nuestra provincia, el primero fue en Metán en julio. Cada día se suman más personas a conocer y participar del deporte y eso significa que vamos haciendo las cosas bien”.

Después agregó cuales son los planes de la federación de cara a lo que se viene: “Salta siempre es atractiva en todo sentido. Hace nueve meses que vamos creciendo a pasos de gigantes cumpliendo metas. Ya logramos hacer torneos locales y regionales. Tenemos pensado hacer un torneo regional para Salta Capital que está proyectado para el año que viene. Consolidar también las plazas de las localidades de Metán y Rosario de la Frontera para realizar allí, torneos regionales y, si todo sale como se vienen dando las cosas, traer el Campeonato Nacional para nuestra provincia para fines del 2023”.

Por otra parte Salta tendrá 4 representantes en el Campeonato Nacional que se llevará a cabo en la provincia de San Luis, entre el 6 y 11 de noviembre en donde participaran 3 chicos en la categoría sub 15 (dos masculinos y una femenina) y 1 sub 17 (masculino).