La Municipalidad le marcó la cancha a manteros: "Entrar a las peatonales es imposible"

En medio del tiempo de hermandad que genera el Milagro, se suscitó una tensión imprevista luego que vendedores ambulantes y comerciantes irregulares, en disconformidad con la disposición de la Municipalidad capitalina de permitir solo la venta en el Campo de la Cruz, anticiparon una manifestación para poder vender en el área céntrica, junto a un aviso de un intento de asentarse en las peatonales como el parque San Martín.

No obstante y ante estas versiones desde la intendencia salieron a redoblar la apuesta descartando cualquier tipo de permiso, autorización o aval que se puedan asentar en las peatonales, en el parque o en el centro, reiterando que la única opción habilitada es el cuadrante lindero al Ejército y al hospital Materno Infantil. Así lo sentenció la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi.

🎙️En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Susana Pontussi | "La pretención de los manteros de entrar a las peatonales o al Parque San Martín no es posible. El único lugar habilitado es el Campo Histórico de la Cruz. Opciones tienen, pero no son las que ellos pretenden" — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) September 12, 2022

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- comentó primeramente sobre una reunión que mantuvo el viernes con estos manteros, luego que recibieron una nota pidiendo audiencia, la cual se concretó con 25 a 30 vendedores. “Hablamos largamente, dicen que no obtuvieron respuestas pero la respuesta No es una respuesta, que allí donde pretenden (instalarse) no es posible y ofrecimos de alternativa el único lugar habilitado que es el Campo de la Cruz”, aseveró.

En este punto contó que, tras la reunión, algunos se fueron enojados pero también hubo otros que obtuvieron su permiso para instalarse en el campo. “La pretensión de entrar a las peatonales y al parque San Martín es imposible, este trabajo que nos ha costado no lo podemos echar por la borda, hoy cualquier vecino puede disfrutar de las peatonales como del parque”, recalcó Pontussi.

Consultada sobre si ella iba a acercarse a dialogar con estos vendedores en caso que lleguen a manifestarse, ella dijo que no tiene por qué hacerlo. “Yo tengo que cumplir con la tarea de control que estamos haciendo exhaustivamente, yo planteo que hay muchísima gente con necesidades en Salta, debemos intentar ser los más equitativos posibles”, aseguró.

“No podemos dar marcha atrás, de dejar de estas en orden”

Finalmente también recordó que, en este esfuerzo por mantener el orden, debieron recurrir al acompañamiento de la Policía por episodios de agresiones que sufrieron los inspectores. “En este años de trabajo arduo, fueron agredidos, golpeados, les arrojaron gas pimientas, botellazos, situaciones muy violetas”, lamentó para concluir.