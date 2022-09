Milagro salteño: Ya se instalaron los primeros puestos de venta en el Campo de la Cruz

Salta ya vive a pleno los días del Milagro 2022 con los fieles rezando el centenario novenario y con los peregrinos en camino a participar de la histórica procesión de cada 15 de septiembre. En ese contexto, fue este 6 que se habilitó a vendedores y puesteros el Campo de la Cruz para que pudieran instalarse junto a sus mercancías para ofrecerlas.

Este espacio fue dispuesto tras un acuerdo entre la Municipalidad de la ciudad de Salta con el Ejército Nacional, buscando que en este predio lindero al hospital Materno Infantil y a los campos de la fuerza todos los vendedores tuvieran un lugar para trabajar, evitando que se apostaran en el parque San Martín, en plaza Belgrano o circulen por las calles del microcentro.

No fue hasta dos días después que los primeros puesteros comenzaron a instalarse. A la redacción de InformateSalta llegaron las fotos enviadas por nuestros lectores mostrando que, con las primeras luces de este jueves, ya brillaban las estructuras de chapa de un par de puestos.

De inmediato nuestro móvil fue al lugar para ver los puestos, cómo los armaban, pero también despertar el apetito ante las mesas llenas de productos regionales como rosquetes, gaznates, turrón salteño, milhojas, alfajores, empanadillas, entre otras exquisiteces que sus vendedores mostraron a la cámara.

Sin embargo y pese a la corta oferta del momento, sorprendía y apenaba la falta de gente, de compradores y curiosos por el lugar. Apenas cinco personas estaban realizando ejercicio, aprovechando el sol de la mañana para calentarse o paseando a sus mascotas. Un par de efectivos de la Policía cumplían la custodia del predio, sin más movimiento que ese.

No obstante es de esperar que, acorde pasen las horas y días, más puesteros lleguen al predio y eso pueda suscitar el interés de la gente en ir a visitar la feria que estará habilitada hasta el próximo 16 de septiembre. Vale recordar que, a principios de mes, desde la Municipalidad afirmaban que habían más de 100 inscriptos para ubicarse en el Campo de la Cruz.