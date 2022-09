Productores reclaman al gobierno nacional que baje los impuestos

Esta mañana, el presidente del Cofruthos, Enrique Del Pino, aseguró en diálogo con CNNSalta-94.7 que la situación de muchas frutas y verduras es compleja debido a los altos costos que existen para el transporte y la comercialización de la misma. Consultado por InformateSalta, el Gerente de ProGRano, Lisandro de los Ríos, aseguró que la situación es diferente en el caso de los granos, pero de igual forma el gobierno debería bajar los impuestos.

“Los fletes han aumentado y el cuello de botella se da en que no es que el margen de ganancia se traslada del productor al camionero, el margen se lo lleva el gobierno nacional a través de los impuestos y es lo que deberían bajar”, comenzó diciendo.

“Vos las frutas o verduras no las podes guardar por mucho tiempo, los granos sí”, destacó entre las principales diferencias. En la misma línea continuó: “En el caso de los granos se hablaba hasta hace un par de meses que los productores no colaboran, eso no es cierto, el productor vende los granos a medida que tiene que ir pagando sus cuentas”.

“Si se hace un análisis de lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, les aseguro que más de la mitad son impuestos”, finalizó.