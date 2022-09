Gracias a las donaciones, una familia asiste a los peregrinos hace 17 años

La familia Dorao ayuda a los peregrinos que llegan a la Ciudad de Salta con una carpa montada en la entrada del Barrio Santa Ana. Las personas pueden recibir, café, té, pan, frutas y agua entre otras cosas.

En diálogo con SomosSalta, sostuvieron que realizar este tipo de acciones sería imposible sin las donaciones de decenas de salteños.

“Una noche acostado durmiendo me entró una luz, me dijo que no abriera los ojos y que mi misión en la tierra era ayudar a mis hermanos peregrinos. Le conté a mi madre y me dijo que me ayudaba, mis hermanos se prendieron y gracias a Dios se sumaron mis vecinos que son de hierro”, comentó Jorge Dorao, el iniciador de toda la movida social que desde hace más de 17 años que convoca a la familia y sus vecinos a ayudar.