Caso Jimena Salas: “La causa fue mal investigada”

Luego de conocerse la detención de tres personas, las cuales estarían ligadas a una barra del club Gimnasia y Tiro, por la causa que continúa investigando la muerte de Jimena Salas el abogado, Luciano Romano, que representó a Vargas durante el proceso judicial dialogó con CNNSalta-94.7.

“Es algo que me ha sorprendido totalmente, la información que me llegó el día de ayer. Primero se me informó de la detención de dos personas y posteriormente se me informó de una tercera, fue muy llamativo porque durante el año y medio que se investigó la causa a fondo cuando quedaron detenido Vargas y Gauffín se habían eliminado muchas líneas de hipótesis e investigaciones”, comenzó diciendo.

En esta línea continuó: “Había quedado una sola que es la que se manejó durante todo el juicio y quedó en absolución por el beneficio de duda. Que haya existido una nueva línea investigativa por la inexistencia de elementos probatorios es muy llamativo, habría que ver en que se está basando el Ministerio Público Fiscal para seguir la búsqueda de un culpable”.

“La causa a partir del homicidio fue mal investigada; se perdieron muchas pruebas, se descartaron hipótesis, fue mal investigada. Por eso han ido cambiando muchos fiscales. Esta es la búsqueda insaciable de un culpable y cerrar una causa que después de tanto tiempo difícilmente tenga una solución”, criticó el jurista.

Para finalizar, Romano descartó completamente la posibilidad de que Sergio Vargas sea nuevamente involucrado en la causa, ya que: “quedó absuelto por el beneficio de la duda, fuimos los únicos que apelamos porque el Ministerio Publico Fiscal en su momento presentó de manera tardía los elementos y fue desestimado”.