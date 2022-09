Mónica Ayos festejó el triunfo de la Argentina con una bikini en la vía pública y fue rodeada por la policía

Mónica Ayos cumplió su promesa. La actriz había asegurado que si la selección argentina le ganaba a Honduras en el partido amistoso de ayer, ella lo celebraría luciendo una bikini celeste y blanca. Ayer por la noche, publicó el video en sus redes sociales en donde festejaba frente al Hard Rock Stadium de Miami usando el diseño tan particular.

En su cuenta de Instagram, la artista confesó que había cinco policías en el lugar a los que debió pedirles permiso para tomar las imágenes, ya que en Estados Unidos no suele permitirse estar con poca ropa en la vía pública. Además, aclaró que su marido, Diego Olivera, fue quien la filmó mientras posaba con el diminuto modelo.

“Hay una prenda que tengo que pagar si ganaba argentina, así que vamos a ver si me animo a hacerlo. Ya tengo abajo la bikini preparada, pero tengo que buscar un lugar en dónde no haya nadie porque si no va a ser un lío y me van a sacar con la policía. Pero tengo que cumplir con la promesa”, comentó la actriz al salir del estadio.

Más tarde, compartió en el feed fotos y videos para respetar su cábala. Lo que llamó la atención de sus seguidores es que la actriz le agradeció a los policías que estaban en el lugar por permitirle posar en traje de baño frente a la cancha de fútbol. “Cumplí con la promesa, si hoy ganábamos. Lo filmó Diego, con el estadio de fondo porque no me animé en el palco o entre la gente, obvio”, detalló en el posteo.

Para cerrar el posteo, Mónica dejó en claro su fanatismo por el equipo argentino: “Loca, pero con mi corazón siempre mirando al sur ¡Vamos Argentina!”.