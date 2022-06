Juntos por el Cambio trabaja en una coalición de cara a las elecciones 2023

Pensando en la campaña 2023 y la definición de candidatos de cara a las generales, en La Mañana de CNNSalta-94.7 entrevistaron a dos grandes referentes de Juntos por el Cambio. Por un lado, fue consultado Martín Grande del PRO, mientras que por el otro se entrevistó a Alfredo Olmedo de Ahora Patria, ambos políticos se podrían encontrar en una posible alianza de Juntos por el Cambio.

El referente de Ahora Patria comentó: “Considero que el gobierno claramente dejó muchas cosas que no se hicieron, o que faltan por hacer y la sociedad está demandando eso; educación, seguridad, el tema sanitario”.

“En si no se solucionaron las cosas que vienen desde hace años, por eso hay que formar un equipo consolidado con gente que haya demostrado en su gestión, o en su vida privada, que es capaz de llevar a cabo algo adelante”, continuó el dirigente.

En la misma línea aseguró que, “en la última interna claramente nuestro movimiento, Ahora Patria, ganó la interna. Pero bueno, ganar una interna no significa más que eso, cuando uno está en un espacio lo tiene que consolidar, no desarmar, si lo quiere desarmar es porque quizás hay otros intereses metidos en el medio”.

Por su parte, Martín Grande adelantó: “Juntos por el Cambio es nuestra figura de frente cuando vamos a elecciones y nace y renace constantemente como el ave fénix cada vez que tenemos una elección. Antes nunca habíamos podido conformar Juntos por el Cambio y el año pasado fue la primera vez que lo conformamos con el radicalismo de Ahora Patria”.

“Para que se llame Juntos por el Cambio debemos estar si o si los fundadores, es decir, el Pro y el Radicalismo. De pronto podemos sumar a otros y eso lo estamos analizando”, aclaró al ser consultado sobre la alianza.

Sobre quienes van a ser los candidatos adelantó que, “como toda decisión democrática la vamos a tomar desde abajo hacia arriba. Nosotros no somos este equipo que está gobernando la nación que vamos a gobernar y nos vamos a pelear entre todos”.

“Lo que no queremos es hacer un rejunte de personas que no tengan un hilo conductor. Queremos tener coherencia frente a la gente. No hay lugar para todos, hay lugar para los que creemos que entran en este proyecto”, finalizó firmemente.