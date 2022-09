Prórroga en la emergencia por violencia de género: “Todavía queda mucho por hacer”

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Itatí Carrique, celebró que la los senadores traten hoy el proyecto que impulsa la prórroga de la Ley 7857. Con media sanción de Diputados, hoy podría convertirse en ley en la Cámara Alta.

“Es una herramienta necesaria para que podamos seguir trabajando y contando con más presupuesto para avanzar con la erradicación de la violencia por motivos de género. Que se prorrogue la ley no habla necesariamente de un fracaso, sino más bien de que todavía queda mucho por hacer”, manifestó en InformateSalta.

Carrique destacó la necesidad de trabajar paralelamente en distintos carriles, “en la sensibilización, la asistencia a las víctimas, en brindar herramientas para que las mujeres tengan autonomía económica, son carriles que van sucediendo de manera paralela, no todos con la misma rapidez”.

La secretaria sostuvo que es un trabajo a largo plazo que requiere el compromiso de toda la sociedad, no solo del Estado. “Se van dando pasos chiquitos, quizás hoy no se vean mejoras plasmadas en números pero si se ven en distintas acciones que van cambiando, en el cambio de mirada, en el compromiso que asumen los distintos actores de la sociedad, no sólo el gobierno”.

"Recibimos a diario pedidos de capacitación en ley Micaela, empezamos a trabajar en hablar sobre las nuevas masculinidades. Estamos dialogando con la Cámara de Diputados para poder avanzar e impulsar distintos proyectos que van en este sentido. Esto quizás no se refleje en números del año que viene, pero estamos seguros que el trabajo diario y permanente se va a ir viendo en el mediano plano y en las estadísticas", manifestó.