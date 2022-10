Ley de Humedales: "Sería muy peligroso que salga a la luz, implicaría la paralización de la minería"

En la última entrega del ciclo televisivo Sin Vueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de dialogar con Daniel Chávez Díaz, CEO del grupo francés Eramet sobre la Ley de Humedales y cómo afecta al sector minero y a la economía de las provincias.

"Hay que destacar que los legisladores, sin excepción, tienen que tomar cualquier temática que intenten convertirla en ley con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Muchas veces, en la creencia de estar resolviendo una situación, en realidad lo que estamos haciendo es complicándola aún más. En Argentina parece que hacemos las cosas exactamente al revés de lo que debiéramos, este proyecto podría terminar perjudicando una ventana de oportunidad que tiene la Argentina y particularmente las provincias del NOA"

Chávez Díaz nos cuenta que "para que un proyecto pueda estar en fase de construcción tenés que pasar por una etapa de factibilidad. "Para poder llegar a esa etapa, un proyecto de litio necesita entre 5 y 8 años e inversiones que van desde los 35 a los 60 millones de dólares. Esa inversión, queda prácticamente todas en la economía local porque usualmente lo que se hace es contratar compañías. Esto te da la pauta que hay un derrame muy importante desde el punto de vista económico y del empleo. Luego de la etapa de factibilidad pasamos a la etapa de construcción del proyecto, en donde también se ve un derrame muy importante".

Seguidamente, el CEO de Eramet se explayó: "Esperamos entrar en producción durante el primer semestre del año 2024. "La Ley de Humedales que propulsan, no sólo acapara la zona del delta, Entre Ríos y Santa Fe sino también otras partes del país como los salares. Sería muy peligroso que esta ley salga a la luz porque podría implicar la paralización de las actividades mineras, por lo tanto es un despropósito".

"Se necesita que la gente que tuvo esta idea reflexione al respecto y esto no tenga el apoyo en la Cámara de Diputados para seguir porque no le vemos sentido. Hay cuestiones ambientales que están contenidas en leyes nacionales que obviamente se cumplen y a las cuales la Provincia está adherida. No debemos olvidar que constitucionalmente las provincias somos las dueñas de los recursos mineros y por lo tanto, la provincia de Salta tiene un conjunto de leyes que permite asegurarse el cuidado del medio ambiente", finalizó el funcionario.