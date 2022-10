Caso Jimena Salas: "Teníamos como una posibilidad que hubiera nuevos detenidos”

El caso de Jimena Salas volvió a reabrirse. Es que el pasado 20 de septiembre la justicia realizó varios allanamientos y hay nuevos detenidos. Este sábado, el Dr. Pedro García Castiella, brindó una conferencia de prensa y confirmó que existe una coincidencia del perfil genético de uno de los tres detenidos.

Sobre el tema, el abogado de la causa, Pedro Arancibia, en diálogo con Sin Vueltas, programa de InformateSalta emitido por Somos Salta dijo que tenían como una posibilidad que hubiera nuevos detenidos y lo esperaban con mucho entusiasmo.

“Cuando terminó el juicio, en la que se llevó a dos personas inocentes a juicio, entre ellos a Nicolás Cajal, nos presentamos como querellantes, el juicio fue una etapa muy fea, muy dura para él, y muy oscura”, sostuvo y añadió que, una vez finalizada esta etapa, decidieron seguir adelante con la investigación con un nuevo grupo de fiscales, y así se hizo.

Sobre esto dijo que tienen fe y esperanza de que pueda esclarecerse el panorama. “Fue muy difícil recolectar elementos y pruebas. Hubo un capricho del ex Procurador Abel Cornejo, llevó a dos personas inocentes a juicio y fue un fracaso muy grande de su gestión”, agregó.

“Ahora hay elementos importantes que permiten comprometer a estas personas. No solo nos interesa que se esclarezca el tema, sino también que no se condene a un inocente”, sostuvo.

Habló de la hipótesis de robo, y dijo que siempre fue la más fuerte: “desde ya fue una situación atípica. Muchos dicen no se llevaron nada, pero algo pasó dentro de la vivienda para que no se lleven nada. No siempre hay un patrón”, explicó.

Los detenidos

Javier Saavedra, tiene 33 años y fue sindicado como el principal acusado por el asesinato. Recibió una segunda imputación penal, en este caso por el delito de tentativa de homicidio calificado por alevosía y por estar dirigido a un integrante de una fuerza de seguridad. Junto a su hermano están detenidos.

Arancibia refirió a ellos y afirmó que nunca escucharon nada sobre ellos, por lo que lo caratuló como una investigación reciente.