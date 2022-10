Vecinos violentos: "Amenazan con prenderme fuego con mis hijos dentro"

Desesperante situación le tocó vivir hoy a María junto a sus tres hijos de un tiempo a esta parte producto de las constantes agresiones que recibe de parte de sus vecinos en la comunidad originaria Nueva Generación de General Enrique Mosconi, según explicó, el fin sería apropiarse del terreno donde vive desde pequeña y que pertenecía a su familia.

"Mi abuelita vive hace años ahí, es una comunidad. Fui a la policía y ellos no me quisieron atender bien, fui directamente a la Fiscalía. Me hicieron la denuncia y ellos no respetan la perimetral, siguen pasando, insultando, señalando con el dedo y me amenazaron que me van a quemar viva".

La joven madre relató que los vecinos al amenazarla le dijeron "Si no salgo del terreno ellos iban a ir a prender fuego y ellos ya lo hicieron, quemaron un desmonte y me lo gritaron en la cara. No pude grabarlos yo" dijo por El 10 TV.

Vivir con miedo

La mujer desesperada por toda la situación que vive junto a sus pequeños hijos, contó "Están con mucho miedo, ni si quiera quieren ir a la escuela por el miedo a ellos. Cada vez que ellos pasan se esconden debajo de la cama. Se me parte el corazón de verlos así a mis hijos".

Increíblemente, María contó que estos vecinos enseñan a sus hijos a molestar a los suyos "Les dice que los molesten, le peguen a mis hijos. A los mios les digo que tengan mucho cuidado".

El video que hoy surgió a través de distintos medios de comunicación, muestra como uno de sus pequeños hijos se oculta bajo de una cama al sentir la lluvia de piedras en un techo de chapa. La mujer desesperada pide a la Justicia accionar nuevamente ante su denuncia y esta visualización en los medios de comunicación.