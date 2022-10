En la última semana no hubo muertos por Covid en Salta, ¿cuántos fueron los nuevos casos?

Este lunes se dio a conocer el reporte de la semana epidemiológica 39 del año respecto a la pandemia del coronavirus en Salta, con una notable baja de casos en personas infectadas por la enfermedad en la provincia. ¿Cuáles son los números?

Según este parte que emitió el Ministerio de Salud Pública, entre el 25 de septiembre y el 1° de este mes se contabilizaron únicamente 11 casos nuevos de COVID-19 en el territorio salteños, los cuales fueron confirmados mediante laboratorio.

De estos 11 casos, 7 corresponden al departamento Capital, 2 al de Cerrillos y los otros 2 a Metán, los únicos sitios que reportaron personas portadoras del virus. Así, el total de contagiados desde el inicio de la pandemia ascendió a 164.319.

Dos datos significativos es que, en la última semana, no hubo que lamentar víctimas por la enfermedad, manteniéndose en 3492 los fallecidos que no pudieron superar el virus. A esto hay que sumar no volvieron a reportarse personas internadas o que estén con asistencia respiratoria mecánica.