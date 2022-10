Se olvidó de cambiar el dato de edad en Tinder y se enamoró de un joven 25 años menor (como uno de sus hijos)

La historia de Rachel Caudele, de 48 años, traspasó las fronteras, tras hacerse viral la forma en la que conoció a su actual novio, 25 años menor que ella.

Es que, según confesó la mujer, tras divorciarse, olvidó cambiar la preferencia de edad en la aplicación Tinder y eso dio pie a un peculiar amor.

La pareja se muestra muy unida en las redes y comparte fotos en las que se los ve manifestándose su amor, pero tienen un problema: sus familiares no están de acuerdo con el noviazgo, por la diferencia de edad que hay entre ambos.

“Mi familia no nos acepta”, confesó Alex, el joven de 23 años.

La pareja, que se conoció en Tinder, contó que la “conexión fue instantánea”.

Además, ambos coinciden en que “la edad es solo un número”.

La mujer de 48 años tiene dos hijos, uno de 19 años y otro de 23, la misma edad que su actual novio.

En cuanto a su decisión de comenzar a utilizar la aplicación de Tinder, la mujer contó que fue un consejo de sus amigas, tras confirmarse su divorcio.

En ese sentido, Rachel Caudele y sobre su primera experiencia en ese tipo de aplicaciones, “recibía fotos no solicitadas y no me gustaban”.

“Me envió un mensaje y seguí volviendo a su foto una y otra vez. Suena realmente a cliché, pero pensé que tenía ojos amables”, recordó la flamante novia.

“Comenzamos a conversar y surgió la pregunta de la edad. Cuando me dijo que tenía 23 años, dije: ‘Guau, es demasiado joven, no va a salir nada de esto’”, confesó Rachel.

El joven de 23 años, dijo sobre la coincidencia en la aplicación de citas: “Cambié mi rango de edad en Tinder y coincidí con ella. Pensé que se veía genial para su edad, de hecho no me parece que tenga esa edad”, admitió Alex. /La 100