"Veo mucha ignorancia", la respuesta a las críticas de concejales por siniestralidad

Durante la sesión reciente del Concejo Deliberante de Salta, ediles criticaron a la Municipalidad por la seguridad vial. Las críticas vinieron sobre todo de ediles como Guillermo Kripper y José García. “¿Sabe cuándo dinero se ejecutó en materia de seguridad vial? Cero pesos; hay una escuela de seguridad vial, presupuestada en millones de pesos en donde no vimos ni un ladrillo”, espetaron al respecto.

Tras estos comentarios desde la Municipalidad respondieron a los concejales. Fue Federico Dada, jefe del programa de Innovación de la Jefatura de Gabinete, quien en diálogo con InformateSalta aseguró que la inversión hecha en material vial es onerosa, como así que el Concejo siempre estuvo ausente en el tema y que nunca participaron de ninguna de las mesas o debates referidos a la cuestión.

“Nosotros venimos trabajando hace 1 año y medio en esta realidad con muchos actores, (pero) vemos estas reacciones espasmódicas que no son un compromiso general con la seguridad humana”, apuntó Dada primeramente contando que para las distintas mesas o encuentros donde abordaron la cuestión vial “hemos mandado invitaciones al Concejo para que se sienten y no estuvieron sentados, invitamos a la Comisión de Tránsito y participaron una sola vez; mandamos mensajes, WhatsApp, invitaciones y no tenemos respuestas, entonces sorprenden estas reacciones”.

“Sorprenden que en todo el año no hayan invitado una sola vez al Secretario de Movilidad Ciudadana al Concejo, entonces debemos ser serios en estos temas”

Dicho esto Dada se animó a decir que ve “una enorme ignorancia de muchos actores que hablan desde el desconocimiento enorme”, más mirando a una inversión que calculó superior a los $200 millones en pintura, semáforos, cuentas regresivas, ópticas led, obras civiles, entre otras acciones referidas al tránsito.

“El debate debe ir al uso de la tecnología para el control de la velocidad, en la reducción de los límites de velocidad máximos, esto se debe legislar y no usar el micrófono una vez por semana para decir que preocupan las vidas humanas y cuando lo apagan no forman parte de una agenda en la ciudad”, les recriminó el funcionario para concluir.

“Los invito a que hablemos del tema, de las RTO para motos por ejemplo, que den la cara a la sociedad y digan que no les importa que tengan luces, espejos, lo que pide la ley nacional”