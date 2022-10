“Estamos teniendo pérdidas irrecuperables por el paro de colectivos”

Así lo manifestó en InformateSalta Carol Ramos, referente e Comerciantes Unidos, en el marco de la segunda jornada de paro que llevan adelante el Transporte en todo el interior del país. Estimas que para muchos comercios, la pérdida será del 100%.

“Como comerciantes nos afecta más todavía porque somos autosustentables, muchos se van a fundir porque tenían muchas expectativas y estos días están siendo muy graves, después del feriado. Suponemos que mañana y el sábado muchos trabajaran en horario corrido”, dijo.

Ramos señaló que ayer y hoy se perdió entre el 80% y el 100% de las ventas. “Tenemos costos fijos y los costos fijos no se pueden obviar. Muchos se quedaron sin empleados porque no pudieron trasladarse, no pudieron abrir las puertas”.

La mujer lamentó que es tremendo el perjuicio que está ocasionando. “Es totalmente inoportuna la medida del sindicato, podrían haberlo hecho en vacaciones cuando los chisco no van a la escuela, los estudiantes están muy perjudicados”.

Ramos cuestionó que la medida se haya tomado luego de un feriado extra largo, y en los días previos al día de la madre, lo que perjudica directamente la expectativa de ventas. “La mayoría quiere hacer horario corrido mañana y el sábado, pero lamentablemente los días como estos son pérdidas irrecuperables. Esto es una forma de fundir el país, deben ser castigados”.