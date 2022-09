Tratan a manteros de planeros y desestabilizadores: “Si tienen hambre, que planten en la tierra”

En el marco de la pretensión de un grupo de manteros de instalarse a “toda costa” en las peatonales pese a la negativa por parte de la municipalidad de Salta, Carol Ramos, referente e Comerciantes Unidos, en diálogo con CNN Salta, señaló que se trata de un grupo de “planeros y desestabilizadores”.

“Hay un sector de manteros que es un grupo minúsculo transgresor que amenaza y cree que las cosas se ganan a los golpes y por la fuerza”

En ese sentido, echó por tierra las versiones sobre falta de oportunidades, y aseguró que a los comerciantes les cuesta un montón conseguir mano de obra, y gente con alguna formación. “No sabés lo que nos cuesta a nosotros, no se comprometen, no saben hacer o no quieren, no se puede, nos cuesta muchísimo”, sostuvo.

Bajo el mismo tono, indicó que el grupo liderado por Rosa Girón busca desestabilizar y apuntó contra la “romantización” de la pobreza. “Son personas que realmente no respetan, la pobreza existe porque estamos en un país donde los políticos nos funden, pero hambre es otra cosa, la comida sale de la tierra, no del almacén, es algo que la persona tiene que empezar a entender”, dijo.

“No te tenés que hacer explotar con nadie, plántate unas cuantas cositas que comida vas a tener"

Ramos insistió en que se trata de un hecho delictivo. “Una persona vulnerable pide por favor, esto se llama delincuencia, no se llama pobreza ni hambre, eso se llama delincuencia, se llama acostumbrados a tomar las cosas, esto es un delito", expresó en La Mañana de CNN Salta

“Todos deben tener planes, si están pasando hambre que vengan, le hagan control de peso, y que hagan algo por esas personas”

También reflexionó sobre la mejoría en la situación de los comerciantes formales tras la decisión de “erradicar” a ambulantes de las peatonales. “Obviamente que ayudó muchísimo, los comerciantes están mucho más contentos”

Para finalizar, dijo que en Argentina la salud y la educación son gratis, y hay un amplio abanico de oportunidades. “Ya le estás dando un derecho humano para estar en condiciones de competir por mérito propio".

“Si a vos te gusta hacer las cosas de manera ventajosa sin pagar nada, sin cumplir con nada, invadiendo el espacio, quitándole el derecho a la otra persona, y encima hacerte el pobrecito, y que la pobreza sea un motivo, para decir, yo soy pobre, no es así, mejor ponete a trabajar de manera digna”