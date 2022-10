Romero apuntó a las gratuidades del colectivo en Salta: "Si nadie paga, es un servicio estatal"

Son días donde los salteños estuvieron al pendiente de las resoluciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), luego del paro de 48 horas que se realizó la semana pasada en el servicio de colectivos, mientras que para la próxima se espera una nueva medida de fuerza por tres jornadas.

En medio de las repercusiones de esta situación, quien se manifestó del tema fue el senador nacional y ex gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, quien apuntó a las múltiples gratuidades del boleto que hay en Salta, las cuales llegan a ser hasta insostenibles.

Así lo señaló en diálogo con FM Profesional donde primeramente recordó que, tiempo atrás, en Salta existía un sistema desacoplado “que recaudaba y distribuía los fondos entre las empresas, obligaba a los empresarios a cumplir con los trabajadores, a pagar las cargas y tuvimos muchísimos años sin conflictos”.

No obstante el ex mandatario provincial dijo que esta tranquilidad se acabó “cuando se acopló la provincia a los subsidios nacionales, que son siempre menores, cuando la provincia comenzó a regalar boletos de colectivo a todo el mundo, (porque) es más fácil dar que no dar”, aseveró.

Dicho esto sentenció que “si nadie paga el boleto, es un servicio estatal prestado por empresas privadas, eso vendría a ser hoy el sistema de transporte en Salta”, definió su parecer sumando que cuando se creó SAETA, la empresa cumplió con el objetivo que no haya la puja de entonces entre la Municipalidad y los sindicatos.

“Si empezamos a hacer demagogia y a repartir boletos gratis para todos, al final del día, todo ese conflicto no está en manos de resolverse por la provincia, deben aparecer otros actores como Nación o los subsidios nacionales”, remató.