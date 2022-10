Largas filas a la espera de una mamografía en el hospital San Bernardo, sólo dan 40 turnos

Durante las primeras horas de la mañana, se vivieron momentos de tensión en el nosocomio por una aparente desorganización con la entrega de turnos para las mamografías gratuitas que se habían anunciado en el marco de la campaña de la lucha contra el cáncer de mamas.

Desde el ministerio de Salud Pública se había anunciado la presencia del móvil con el mamógrafo que estaría apostado en la playa de estacionamiento de la Guardia, hasta mañana 21 de octubre, en horario matutino y vespertino. La atención es por orden de llegada y, para la mamografía, se entregan 20 números a las 8 de la mañana y otros 20, a las 14 horas.

“Se burlan de nosotros, venimos a un estudio previo para saber qué tenemos, hay personas que sacaron turnos para el lunes y se lo pasaron para el martes, después se lo volvieron a pasar para el miércoles, vienen pero ya no hay más turnos”, manifestó con indignación una mujer.

Algunas de las mujeres están haciendo la fila desde las 04 horas pero no lograrán hacerse el estudio. “Es una burocracia, juegan con nosotros. Más de uno deja de trabajar para venir hacerse un estudio que es nuestro derecho. Dijeron que van a reprogramar para la semana que viene”, manifestaron en Multivisión.

La doctora Morales, del área de ginecología del hospital San Bernardo, expresó que “es lamentable tener que mandar a las pacientes a sus domicilios, entendemos la demanda, la necesidad y la desesperación de las pacientes que quieren aprovechar, pero estamos desbordados”.

Morales señaló que desde el primer momento se anunció en la campaña que eran 20 turnos a la mañana y 20 a la tarde, “pero tenemos más de 120 pacientes por día a las cuales tenemos que decirles que no vengan. De todas manera hacen la fila, vienen toda la noche a esperar el turno cuando saben que no hay turnos para más de 20”.

Por la alta demanda, hoy se finalizará con la entrega de turnos y mañana sólo se atenderá a quienes ya tengan el turno otorgado. “Pusimos carteles para que no hagan fila, ya no da más la capacidad del camión, entendemos el enojo de la gente pero no se pueden dar más turnos. El camión después se va al interior y después habrá nuevas campañas”.