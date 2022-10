Crecen las dudas sobre la muerte del preso quemado: "Revisé sus cosas y estaban bien"

Tras la muerte del joven Germán de 26 años que se encontraba detenido en el penal de Villa Las Rosas por robo, el cual se habría quemado supuestamente al incendiar el colchón de su celda provocando quemaduras de consideración que lo llevaron a la muerte tras 6 días de agonía, surgieron dudas y un pedido para esclarecer lo sucedido.

Es así que desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura dio a conocer un comunicado en el que solicita a la Justicia Provincial investigar la muerte de un recluso que el pasado 5 de octubre fue trasladado de urgencia desde el penal de Villa Las Rosas hacia el hospital San Bernardo con el 60 por ciento de su cuerpo quemado. A raíz de las heridas sufridas el hombre falleció el martes en la madrugada.

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura recordó que es la tercera muerte producida bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial por causas no naturales sólo durante este año y hace un llamado a revisar las prácticas y protocolos de actuación en el mismo para evitar la ocurrencia de nuevos hechos trágicos en las cárceles de Salta, para lo cual se coloca a su entera disposición”.

Sumado a este pedido formal está el reclamo de Ivana, la pareja del joven fallecido. "Fui al hospital, entre a las 12 a verlo a él, me dijeron que estaba grave, en coma. Estaba todo entubado, pero no se quemó todo el cuerpito él, tenía el 45% quemado. Es muy raro, si él prendió el colchón tendría que tener todo el cuerpo quemado, pero no tenía todas las piernas quemadas".

La mujer confirmó que desde el Servicio Penitenciario cuando se comunicaron le dieron a entender que él había prendido fuego a su colchón. "Nos dijeron que había prendido fuego a su colchón, me dijeron que me se comunicaban del Servicio que se encontraba internado en el San Bernardo y que estaba en terapia".

Según el relato de mujeres de otros internos el joven había sido llevado desde la celda por un corte para curaciones. "Me dicen, mi marido me dice que a tu marido lo vieron salir para sanidad. Otra chica me cuenta que él le gritó a otro chango que estaba al lado de su celda que se había cortado, entraron los celadores y lo sacaron para sanidad" poniendo en duda lo del incendio en la celda.

Además aseguró que cuando recibió las pertenencias de su pareja hace algunas horas pudo constatar que no tenían indicios de haber estado en un incendio "Revisé sus cosas, estaban bien sus colchas, sábanas, ropa, bolsas de tapers".

"Agradecé que había una ambulancia"

Ivana continuó en su relato por El 10 TV y contó qué al preguntarle a los guardias cárceles sobre lo que pasó le dijeron, "Me dijeron que mi marido había prendido el colchón. Les digo si vieron humo por qué no actuaron rápido. Me dicen, agradecé que había una ambulancia".