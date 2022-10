Operativo fatal en Atocha: “Ya estaba reducido y no hacia falta matarlo"

A principios de este 2022, Daniel Liborio Juárez, de 39 años, perdió la vida durante un operativo policial por violencia de género realizado en su casa de barrio Atocha II, donde también resultó herido un efectivo policial.

A cargo del caso está el abogado Santiago Pedroza, quien hoy brindó una conferencia de prensa donde aseguró que la víctima recibió un disparo por la espalda cuando se encontraba desarmado.

“Ya estaba reducido y no hacia falta matarlo, y lo que se ha probado en la fiscalía justamente es que se lo mató sin ningún tipo de necesidad y en forma totalmente excesiva en un procedimiento policial que para nada fue normal”, indicó.

Afirmó que perdieron el rumbo: “cuando uno lee el expediente, ve que cuando lo vieron al compañero herido, el procedimiento se tornó vengativo. La vida afirma que cuando llegaron las ambulancias primero se llevaron al policía que estaba herido, pero solamente tenía una pequeña cortadura”, contó.

Añadió que hicieron que la otra ambulancia que iba a buscarlo al que estaba muy herido, espere, mientras que otros le decían “vos de acá no salís vivo, vos vas a morir”.

“Creo que perdieron la brújula del profesionalismo. Cuando ya está reducida la persona, cuando no es un peligro para nadie, hay que dejarlo y ponerlo a disposición del juez, no se puede hacer justicia por uno mismo. Acá no gana nadie, pierden todos”, añadió.

Por último, indicó que ahora hay que esperar la audiencia debate que sería a mitad del año que viene, no antes de eso. “El nuevo Código permite que, si no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, se espere al juicio oral. Se ha trabajado rápido y bien, todo ha sido muy claro, no puede haber muchas dudas, fue un actuar totalmente excesivo e incensario”, finalizó.