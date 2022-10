Acusan a una vicedirectora de maltratar a una niña con rosácea en Tartagal

Una niña de 12 años, que asiste al Colegio San Francisco de la localidad norteña de Tartagal, habría sido maltratada por la vicedirectora de la institución por llevar aros medianos y tener “mechitas” en el cabello. Además, aseguran que le reclaman que va maquillada cuando en realidad tiene rosácea.

Al respecto, Patricia Cardona, la madre de la menor, contó al programa “Activa2” de Videotar que su hija llegó llorando a su casa, contando que durante el recreo, en el baño, la vicedirectora le habría reclamado por como se había arreglado.

“Me contó todo lo que le pasó, que es un maltrato, de la atención que le llamaban, se fijaban en los aros, en las mechitas del pelo de mi hija y que estaba maquillada. Mi hija y yo tenemos rosácea, tenemos la cara roja las dos y no es maquillaje, parecemos payasos, pero no estamos maquilladas, es una enfermedad de la piel. Pero aun así ella no la puede maltratar. Le dijo yo era la madre que le permitía quemar etapas, eso es problema mío, no la mando a mi hija para que la juzguen al colegio, sino para que impartan conocimientos”, dijo.

En este sentido, continuó que en ese momento su hija salió del baño y le habría preguntado a la docente porque la maltrataba así frente a un profesor, pero ambos desmienten la situación. “El asesor legal dijo que le cree al profesor y a la vicedirectora, yo la conozco, fue mi compañera, mi vecina de la niñez, no nos vimos por mucho tiempo por cuestiones de la vida, pero nunca pensé tener una situación difícil”, expresó.

Asimismo, aseguró que lo único que busca con su denuncia, la que la hará llegar a Derechos del Niño, es que no se normalice la violencia verbal o de cualquier de sus formas. “Es una niña y quiere venir arreglada al colegio. Esto no va a quedar así, a mi tesoro nadie lo maltrata si yo no la maltrato en la casa y no hay que normalizar el maltrato”, manifestó.

Además, apuntó con dureza contra la docente. “Esta gente, si no está capacitada para ser vicedirectora que se jubile y se vaya a su casa, pero que no ande maltratando a los chicos, al menos con la mía no. Cuando hablé al grupo de padres, ahora las madres de las amiguitas que estuvieron con ella, dijeron que no tuvieron. Se prenden con el colegio y tapan todo. Yo a esto no lo dejo pasar. A mi nadie la va a maltratar y esto no va a quedar así, voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, indicó.

Finalmente, adelantó que decidió no enviar más a su hija al colegio porque no tiene ninguna garantía de que no le vuelva a suceder.