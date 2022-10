ANSES saturado por el nuevo pago del IFE 5, hacen fila desde anoche

Desde el lunes 24 de octubre inició la inscripción tanto virtual como presencial para el IFE5 anunciado por el gobierno Nacional. Se trata de un bono de $45 mil a pagarse en dos cuotas en los dos últimos meses de este 2022.

Lo cierto es que la UDAI Salta, ubicada en avenida Jujuy 43 desde anoche ya tenía en sus puertas gente pasando la noche para hoy ser finalmente registrados y poder acceder al beneficio pero el problema no termina allí, ya que no toda persona que va al ANSES lo hace en busca de este bono o ayuda, sino también por otros trámites previsionales y que por estos días, quizás, no puedan ser atendidos ante tanta concurrencia.

Según manifestaba Multivisión, desde Delegación Salta se repartieron 200 números generales de atención donde incluyen todas las prestaciones y no se atenderá más que estas personas. En tanto la inscripción virtual se torna imposible ya que la página está saturada e increíblemente desde ANSES ya se habla de 100 mil inscriptos a nivel nacional.

Al respecto, Josefina Nallar, delegada de la UDAI Norte del Anses de Salta, explicó que desde el organismo están haciendo hincapié en los requisitos que son muy puntuales y agregó que el universo es más pequeño en este beneficio "Esta vez es una población muy reducida de personas no queremos que la gente espere en vano. Desde las 7 de la mañana hasta ahora la mayoría de los que entraron han sido rechazados y estamos reforzando mucho en la fila los requisitos".

La Inscripción se hará hasta el 14 de noviembre.

Los Requisitos son:

Personas de 18 a 64 años

No tengan un trabajo en blanco ni sean monotributista ni si quiera monotributo social

Sin obra social ni prepaga

No estén cobrando Asignación Universal por Hijos, Asignación por embarazo, Progresar, desempleo, jubilación, pensión o tengan movimiento de tarjeta de crédito o débito,

No tengan terreno, un auto o una moto.

Nallar remarcó que es un universo muy reducido y pensado para adultos en extrema vulnerabilidad social. "Estuvimos hablando con ONG para llegar a este grupo de personas de las cuales suponemos que no tienen acceso a internet, celular o al menos conozcan el sistema".