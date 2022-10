Con el aval de la UCR, Nanni busca ser el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio

Luego que la convención radical decidiera continuar dentro del frente de Juntos por el Cambio, Miguel Nanni, presidente de la UCR Salta, y uno de los defensores de la coalición, en La Mañana de CNN Salta, aseguró que el objetivo es ser una oposición competitiva con capacidad real de poder ganar las elecciones el año que viene.

A su vez, confirmó que recibió el apoyo de todos los dirigentes del centenario partido para encabezar la candidatura a gobernador, aunque la misma estará supeditada al “consenso” con los demás espacios que forman JXC. “Todos entendían que debía encabezar la candidatura a gobernador, así que estoy muy reconfortado por eso”.

Nanni reconoció que el armado de listas será todo un desafío debido a que no hay PASO y adelantó que la idea es que "los elegidos" surjan fruto del consenso. “Va a ser todo un desafío atento a que no hay PASO, pero siempre las cargas se acomodan”, afirmó.

No obstante, aseguró que hay un reglamento que elaboró Juntos por el Cambio que habilita también la posibilidad de ir a una interna abierta. “La idea me gusta, siempre esa vía de escape de ir a las urnas, eso que el gobierno nos negó, nosotros lo posibilitemos desde lo particular, creo que tiene que ser así”

Sobre las alianzas, dijo que Ahora Patria, el PRO y el radicalismo, tendrá que definir las amplitudes y las incorporaciones, siempre teniendo como objetivo ganar el 2023. “Lo que motiva a seguir y caminar con ellos es que tenemos objetivos comunes de gestión y podemos llegar a cambiar el gobierno de la provincia de Salta”, sostuvo.

A nivel nacional, explicó que seguramente habrá una enorme polarización. “El polo por excelencia al kirchnerismo es Juntos por el Cambio, yo no veo otra cosa realmente”.

También se refirió al exabrupto de “Chato” Correa, quien se expresó en contra de que la UCR continúe dentro de JxC. “Yo lo respeto como dirigente, pero tiene otra formación, son otros tiempos estos, son los momentos de las coaliciones, a diferencia de lo que él piensa la realidad está marcando otra cosa, la realidad marca que JxC se consolida en todo el país”.

“A mí me encantaría que sea como hace 30 años esta sociedad, que únicamente había radicalismo y peronismo, pero eso ya no existe”

Por último, analizó el escenario electoral y anticipó que la elección está abierta. “Esto es un final abierto, y eso nos tiene que motivar a todos, y sobre todo a la gente, saben lo lindo de esto, es que ya nadie tiene un cheque en blanco, ni el oficialismo, ni la oposición, nadie”, concluyó.