“JXC se puede ir a la p… que los parió”, el exabrupto de Correa en la convención radical

Fue este fin de semana cuando tuvo lugar la convención de la Unión Cívica Radical de Salta, donde se decidió integrar la alianza Juntos por el Cambio en las próximas elecciones del año que viene, dándole igualmente respaldo al presidente del partido, Miguel Nanni, para que pueda postularse entre los candidatos de las elecciones provinciales del 2023.

No obstante y junto a los resultados de la convención radical, fue viral un video que se compartió por las redes sociales donde se lo ve al dirigente y presidente del Comité Capital, Oscar “Chato” Correa, insultando ante sus copartidarios a Juntos por el Cambio, lo cual generó diversas reacciones.

LES QUEDA CLARO A DÓNDE SE PUEDE IR JUNTOS POR EL CAMBIO???😄😄😄😄😄 pic.twitter.com/W2LtIPRQnW — Ruben Chato Correa (@RubenCorreaOk) October 22, 2022

“Salga lo que salga, nosotros vamos a apoyar, vamos a militar, vamos a seguir empujando, porque estamos absolutamente seguros que JXC se puede ir a la p… madre que los parió, pero el radicalismo no, ¡el radicalismo no!”, fue lo dicho por Correa y que el mismo radical compartió a través de sus redes sociales.

En su perfil de Twitter, quiso darle una aclaración a su exabrupto: “JxC va a desaparecer, el radicalismo no, el radicalismo no. Traducida la puteada para los que son delicados de oídos”, se mofó. Previamente supo escribir en otro tweet una consideración más de lo que se vivió en el encuentro partidario: “El discurso que escuché en la convención de la existencia de un radicalismo REPUBLICANO Y PATRICIO y que el RADICALISMO NO ES PARA PLEBEYOS fue la expresión del macrismo oligárquico radical. La masa aceitada de convencionles guardó silencio. Se deben sentir todos patricios”.

El discurso que escuché en la convención de la existencia de un radicalismo REPUBLICANO Y PATRICIO y que el RADICALISMO NO ES PARA PLEBEYOS fue la expresión del macrismo oligárquico radical. La masa aceitada de convencionles guardó silencio. Se deben sentir todos patricios. pic.twitter.com/ZJsPlHa5b6 — Ruben Chato Correa (@RubenCorreaOk) October 23, 2022

Asimismo siguió defendiendo lo que manifestó ante sus pares, al sentenciar que “nunca tuve mayores problemas de decir la cosas que había que decir, porque nunca me preocuparon los costos políticos personales. Solo importa el costo social que trae el voto y el silencio de las mayorías absurdas”, recriminó para concluir su defensa.

“El radicalismo será popular o no será nada”