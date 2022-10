¿Pega el portazo? Grande aseguró que "si las cosas en JxC no cambian, seguirá su camino"

El desembarco o no de la intendenta Bettina Romero al espacio de Juntos por el Cambio (JxC) en Salta para competir en las próximas elecciones generó un fuerte cimbronazo en el espacio, que lejos de la “unidad” que promueven, luce totalmente agrietado.

Tras los rumores, el ex legislador Martín Grande alzó la voz y apuntó a Miguel Nanni como uno de los gestores de la maniobra, lo que evidentemente no cayó bien al presidente de la UCR (Unión Cívica Radical) de Salta, que rápidamente salió a desmentirlo y consideró que “su actitud no ayuda”.

Nuevamente recogió el guante el periodista, que insistió en que “hay gente operando para que Bettina Romero llegue a JXC” y pidió que sean transparentes y lo digan abiertamente a la sociedad. “Lo único que pido yo desde mi militancia es que las cosas se hagan con la verdad, hay medias verdades dentro de Juntos por el Cambio”, dijo en FM Aries.

“Se está hablando de la incorporación de Bettina sin vergüenza y por detrás, la gente se siente ofendida y violentada”

Grande insistió en que no aceptara la introducción por la fuerza y sin diálogo alguna de una persona que es ajena a Juntos x Cambio. “Están preparando una puesta de escena, es un típico acuerdo de cúpula”.

“Nada es trágico si se debate arriba de la mesa y de cara a la gente, esto es Cambiemos para que nada cambie”

Para finalizar, dijo que, si las cosas no cambian, seguirá su camino en la prensa. “La realidad muestra que hoy está dirigido el PRO de una forma que nosotros no concordamos. Hoy te digo, lo que no quiero yo es que nos engañen, y nos están engañando, y uno de ellos, es Miguel Nanni”, concluyó.