Virgili contra jóvenes que no trabajan y tienen planes “han destruido la cultura del trabajo”

Durante la sesión del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, el concejal Eduardo Virgili hizo referencia una entrevista a un joven que se encontraba haciendo fila en ANSES para solicitar un subsidio, el cual contó que es mantenido por sus padres, y se viralizó, preguntándose, "¿hasta dónde se ha destruído la cultura del trabajo?".

"En los jóvenes es más fácil conseguir un subsidio que un trabajo, subsidio dicho sea de paso que impide trabajar porque si genera algún ingreso pierde el trabajo", continuó criticando.

"Que mal pensado este subsidio, porque pareciera que va en desmedro de que las personas puedas superarse. En la generación de trabajadores que mantienen a sus familias que no pueden llegar a fin de mes por una inflación galopante, que obviamente se va comiendo el poder adquisitivo de los salarios, pero subsidio que no va a parar, que no quieren que pare porque es la manera de mantener haciendo un ajuste a toda la sociedad. Que no podrían parar si quisieran, primero porque no tienen la capacidad de hacer y porque no tienen la credibilidad".

El edil apuntó en contra de los gobernante, "yo digo en que momentos hemos permitido que los gobernantes puedan tener tanta insensibilidad", en referencia a la situación que viven los adultos mayores de todo el país.

"Lamentablemente es la realidad que nos toca vivir, me voy a ir con una expresión de deseo que me parece que es de todos los argentinos, la saque de un libro que se llama la rebelión de los mansos: 'Llegará el momento en que entenderemos que ser ciudadanos es más que poner un voto en una urna cada dos años, y llegará el momento en que cuidemos nuestra patria tanto como cuidamos nuestra casa porque es eso lo que es nuestra Argentina, es nuestra casa grande'", finalizó.