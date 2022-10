Zapata confirmó su precandidatura a Gobernador de Salta

En diálogo con InformateSalta el diputado nacional, Carlos Zapata, confirmó sus intenciones de convertirse en el próximo gobernador de Salta, algo que había adelantado su compañero de partido Alfredo Olmedo. Por ahora, es una precandidatura porque "hay que tener en cuenta que soy muy formal y respetuoso de todos los conformamos Juntos por el Cambio en Salta nos abstenemos a lo que se acuerde en la mesa provincial y después se hará un frente".

En este sentido aseguró que se siente muy honrado por los dicho de Olmedo al que agradeció profundamente y comentó que mantienen un diálogo permanente.

En caso de ser gobernador, "cambiaria radicalmente la forma en la que esta organizada la provincia, cuando uno ve el organigrama ve un gran numero de funcionarios políticos", continuó diciendo de forma crítica hacia la forma en la que se organizan las secretarias y los ministerios de la provincia.

Consultado acerca de los dicho de Rubén Correa, prefirió no inmiscuirse demasiado y solamente dijo que: "Hay ciertas cuestiones con las que hay que ser cuidadosos, pero es una expresión de un afiliado radical. Utiliza los argumentos que tiene a su alcance, el tiene su estilo, a mi no me gusta".