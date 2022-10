Olmedo sobre ganancias para jueces: "Debe discutirse, pero no de un día para el otro"

Durante el debate del Presupuesto 2023, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias, artículo que se votó de forma particular con 134 votos negativos. Al respecto de esta cuestión, Alfredo Olmedo señaló que la discusión deberá darse algún día, pero no cuando te persigue la Justicia y de un momento a otro.

Así lo señaló el ex legislador nacional en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde fue consultado cuál era mirada respecto a unos de los ítems que acaparó la atención de la discusión en el Congreso. “Yo diferencio dos cosas, el Poder Judicial es independiente; ahora si uno está perseguido por la Justicia y un planteo de años lo quiere poner sobre el tapete para dar vuelta la sociedad, no me parece justo”, espetó.

Asimismo el diputado nacional de mandato cumplido dijo que este impuesto a los jueces no es algo que no pueda aplicarse. “Para mi tiene que ser una sociedad de iguales, claramente, pero fíjense cómo es el kirchnerismo, por la ventana quiere meter cosas al presupuesto, que en primer lugar es una mentira”, criticó al respecto.

Olmedo dijo que la gente tiene razón en no creer al proyecto del Presupuesto Nacional ni tampoco a las metas que se incluyen en el mismo. “¿Dibujan que habrá menos inflación? Si saben que habrá más”, señaló ante de hacer otra crítica, en este caso a la dirigencia política: “No escucho a nadie decir de agarrar la pala para sacar el país adelante, en el Congreso solo se escucha 'le saquemos más impuestos a este o aquel'", manifestó para concluir.

“Tiene que haber una discusión sobre este tema, pero no de un día para el otro, no 24 horas antes porque uno siente que los jueces lo están persiguiendo”