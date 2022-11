Para Biella, llamar a elecciones en los hospitales "es otro parche"

La decisión del Ministerio de Salud de llamar a elecciones para los cargos gerenciales en los hospitales de San Martín y Orán, es sin dudas, histórica y ahora polémica. Ya opinaron los diputados de dichos departamentos al respecto, ahora, lo hizo el Dr. Bernardo Biella.

"Esto es otro parche. Hacer elecciones para elegir autoridades es positivo y democrático, pero los especialistas que se quieran candidatear, necesitan puntos básicos de coincidencia. Deben tener un plan anual, para los próximos 5 años y a futuro, y un equipo de trabajo con visión a futuro", empezó diciendo por Radio CNN Salta 94.7 MHz.

El presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, añadió que, como tercer punto, esa persona que buscaría hacerse cargo del hospital, de tener ficha limpia, con ciertos valores y costumbres positivas.

Por último, mencionó que necesita tener feedback con el Ministerio de Salud, porque el día de mañana, cuando exista un problema, desde el Ministerio van a decir 'yo no tengo la culpa, lo eligieron ustedes'.

"Ayer mandamos una nota bicameral con estos puntos al ministro, pidiéndole una pausa y que se ponga un interventor o interventora durante un periodo breve para que se puedan buscar las mejores personas para dirigir los dos hospitales más importantes de la provincia”.

Indicó que personalmente dialogó con el gobernador Gustavo Sáenz para que esto se ponga en pausa. “Si esto sigue adelante, habla de un total grado de improvisación del Ministerio de Salud", sostuvo.

"Cuando uno busca una política pública, tiene que ser absolutamente independiente de cualquier bandera política. No buscamos una salud partidaria, buscamos una salud equitativa"

"No hay ningún plan para lo que queda. Estamos trabajando con la inercia que nos dejó la pandemia. Lamentablemente no hay programas ni proyectos. No hay normativas ni una presentación de lo que se quiere para la salud de los salteños en los próximos años", añadió con énfasis.

Agregó que esta decisión hoy va a tapar un bache, pero mañana va a generar un conflicto. “Lo ideal es que desde el Ministerio se presente un programa de Salud Pública postpandemia con una política sanitaria y con plazos de cumplimiento", finalizó.