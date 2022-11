A dos meses del asesinato de Darío Monges así continúa la investigación

Se cumplieron 2 meses de la muerte de Darío Monges, quien fue encontrado en su camioneta con 5 disparos en una calle del barrio El Circulo. Después de que hayan pasado 60 días de aquel trágico día continúa la investigación que paso del fuero provincial al Federal hace unas semanas atrás por vinculaciones con el narcotráfico.

A la fecha el fiscal Rodrigo González Miralpeix que lleva adelante la causa en la justicia ordinaria imputó al funcionario Ángel Sarmiento por entorpecer la investigación, abuso de autoridad y violación de deberes. La vinculación de Sarmiento surgió luego de que se conozca que autorizó el ingreso de Monges a la cárcel de Orán, para que pueda visitar a un peligroso sicario, donde la víctima mintió haciéndose pasar por abogado y asesor del Ministerio de Seguridad.

Ángel Sarmiento que ahora es Director General de Políticas Penales de la provincia de Salta, se presentó ante la Unidad Fiscal 2 de Orán donde dijo que la autorización para el ingreso a la unidad penitenciaria se hizo en el marco de sus facultades reglamentarias; a pesar de que al principio en una entrevista radial dijo que recibió una llamada telefónica de quien en ese momento era Secretario de Seguridad, para dar el visto bueno y que Monges logre concretar la visita al sicario.

Además de la pesquisa por el asesinato de Monges, se abrió una causa paralela debido a que la víctima recibió una autorización desde el Ministerio de Seguridad para ingresar a la cárcel de Orán y visitar a un peligroso sicario. A pesar de que Sarmiento involucró a Benjamín Cruz, exsecretario de Seguridad y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad declaraciones en FM Aries, diciendo que fue este quien lo llamó para que autoricen el ingreso de Monges a la Unidad Carcelaria III.

Después de varias semanas Benjamín Cruz rompió el silencio dialogando con FM Aries diciendo que “Yo no me iba a prestar para ningún juego político para que no se use mi nombre como un trampolín político para alguien”. Destacó la investigación y dijo que siempre estuvo “firme y sujeto a derecho”.

Darío Monges y sus vínculos con el narcotráfico

Por el crimen son tres los detenidos y se sabe que los últimos movimientos de Monges se pudo constatar que tuvo visitas al taller de motos de los Bejarano, en inmediaciones de la avenida Constitución Nacional y Vicente López, en el barrio Vicente Solá de la ciudad de Salta. Por lo que el el fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, solicitó que la justicia federal asuma la investigación argumentando que las averiguaciones iniciadas en Salta, en un determinado punto, se unen con otras pesquisas que se llevan adelante desde la PROCUNAR NOA.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres imputados por el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, y en el hecho de que la escala penal prevista para los delitos imputados es de cumplimiento efectivo. La sospecha sobre los Bejarano creció aún más cuando, al ser consultados respecto al paradero de Monge, negaron haberlo visto días antes del deceso y hasta afirmaron que hacía dos meses que no sabían nada de él.

El fiscal expuso pruebas obtenidas en base al trabajo de inteligencia y de campo que permitió, con cámaras de video cercanas al taller, precisar que “minutos antes de ese fatídico viaje a barrio El Círculo, el 1 de septiembre pasado, Monges estuvo en el taller de los Bejarano”.