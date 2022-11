Julieta necesita ayuda de los salteños para realizarse un estudio de $400 mil

Una vez más apelamos al corazón solidario de los salteños para ayudar a Julieta, una adolescente que tras un accidente está hospitalizada en el Materno Infantil y consumiendo hasta 5 medicamentos diarios, mientras espera un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Esta triste historia inició el 25 de Abril, cuando Julieta de 14 años empezó con cuadros de epilepsia y posteriormente diagnosticada con esquizofrenia. Según relató Sandra, su madre la jovencita cayó y se golpeó la cabeza en un cordón y se desencadenó la "pesadilla".

"Es mi hija, es la vida de mi hija que está ahí y es triste verla día a día deteriorarse. Cuando digo así es porque ella entró con epilepsia focal, hoy por hoy tiene una epilepsia refractaría, tiene psicosis, trastorno esquizofrénico. Empezó con una medicación y hoy toma 5 a 6, la sedan todo el tiempo y tienen crisis horribles, donde atenta con su vida y la nuestra, siempre fue una niña sana, pero el año pasado empezó esta maldita pesadilla que como familia nos va consumiendo, mi marido es nuestro sostén".

Sandra contó que tiene además otros dos hijos, uno de los cuales tiene autismo y actualmente viven en un monoambiente "Tengo un solo dormitorio y cuando Julieta entra crisis, se autolesiona, llegó a cortarse, lastimarse, golpear, no es ella cuando entra en crisis".

El accidente que podría ser el causante

Julieta se cayó el año pasado y se golpeó la cabeza con el cordón y los médicos creen que todo inició por eso pero aún no tiene un diagnostico que depende de un estudio costoso y que solo se lo practican en el IMAC con un costo de $400.000. Su obra social no se lo cubre y si bien ya presentó algunos papeles, aún no le dieron respuestas.

"Ese estudio va determinar que vamos a hacer, cómo vamos a seguir, que tan grave es lo que tiene mi hija en la cabeza, si eso es lo que esta afectando a la epilepsia, es un coagulo lo que tiene, si este se movió, se creció. El hospital no cuenta con aparatología, en el único lugar es el IMAC donde tienen con imagen Jaraba donde tienen los aparatos que son de alta complejidad, todos los estudios que le vengo haciendo del año pasado los pagábamos nosotros o de la gente que de buen corazón nos ayudaba, íbamos de un préstamo a otro".

En cuanto al estudio explicó que tiene un costo de $400 mil "Son 80 mil pesos por día, son 5 días, es una vigilia de sueño a través de una cámara, que es un video electro encefalograma" concluyó por Todo Salta Noticias.

Para quienes quieran ayudar a Julieta a tener un diagnóstico y un tratamiento acorde, pueden hacerlo donando dinero a través del CBU 2850100640094055773828. También la mujer apeló a la clase política ya que en este estudio no termina todo luego hay que afrontar el tratamiento con medicaciones que suelen ser costosas.