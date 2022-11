Amenazó con una trincheta al empleado de una farmacia para exigirle plata

En un video de las cámaras de seguridad de una farmacia en la ciudad de Orán quedó registrada toda la secuencia del hecho violento protagonizado por una joven mujer que, ofuscada, ingresó al negocio pasada las 15 horas del día sábado 22 de octubre.

Se logra ver como la mujer a los gritos y golpeando el mostrador de vidrio, insiste en que se le entregue dinero, a lo que el cajero no accede, en ese momento otros trabajadores logran que se retire, pero intempestivamente aparece y rápidamente llega hasta el cajero, al que lo tomo por el cuello y con una trincheta lo amenaza, es ahí cuando una empleada sin dudarlo defiende a su compañero y logra que esta mujer lo libere y se vaya.

Posteriormente el trabajador radicó denuncia policial en la comisaría y dijo que la mujer acostumbra ir a la farmacia a pedir dinero, pero en esta oportunidad la acusada ingresó eufórica y exaltada, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia prohibida tornándose agresiva, gritaba "¡dame dinero!, no me importa nada, voy a romper toda la farmacia" publicó Frente a Frente.



El dueño del local asegura que la justicia no actúa como debería, la mujer al ser detenida “ingresó por una puerta y salió por la otra” y que nuevamente está rondando la farmacia.