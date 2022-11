Viajar en colectivo de larga o media distancia, ¿un lujo?

Si hablamos de subas de precios, también tenemos que hablar de colectivos de media y larga distancia, que el pasado martes 1 de noviembre, aumentaron el precio de sus pasajes y cada vez es más difícil poder viajar. Entonces, sin dudas, era una opción más económica, pero hoy ya no.

Según pudo averiguar Profesional FM, los viajes a Orán tienen un precio de $4.300, mientras que a Tartagal cuestan $5.600, aunque tienen una promoción a $3.500 si la compra se hace entre las 15 y 17 horas.

¿Viajar en avión termina siendo más barato? Planear ir a Córdoba, 12 horas en un semicama cuesta $10.200, mientras que un coche más cómodo, cama, sale $11.200. Si uno quiere viajar a Buenos Aires, puede encontrar el pasaje en $18.000.

En la terminal estaba Franklin Pérez, un venezolano que suele viajar constantemente, y dijo que le parece “excesivo” el precio. “Creo que no soy el único que piensa esto, me la paso viajando y he visto que han subido muchísimo en este último tiempo”, expresó.

Sostuvo que no entiende cómo en su país de origen suelen ser más económicos a pesar de la crisis, siendo que en Argentina hay más combustible.