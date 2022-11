Presupuesto: “No es el que hubiéramos querido ni para la provincia ni para la región”

Con los puntos más conflictivos del proyecto allanados en el debate de la Cámara de Diputados, el Senado se encamina a convertirlo en ley en un par de semanas.

Al respecto, Nora Giménez, senadora por Salta del Frente de Todos (FdT), en Sin Vueltas, de InformateSalta, aseguró que el objetivo es tratar de corregir las inequidades del norte grande del NOA y del NEA que son dos regiones que fueron bastantes castigadas por los presupuestos durante la gestión de Mauricio Macri con una baja muy importante entre el 60 y el 70 de asignaciones presupuestarias fundamentalmente para obra pública.

No obstante, reconoció que en términos generales es un presupuesto de transición. “No es el mejor, no es el que hubiéramos querido ni para la provincia ni para la región ni para el país, no se puede negar que tiene un tremendo condicionamiento del fondos monetarios”, comentó.

Con respecto a la inflación, apuntó contra los que fijan los precios en el país, que además son los manejan la economía en rubros muy sentidos como el de alimentos. “Acá hay cuatro o cinco empresas que manejan los números y los precios de los productos alimenticios, y hoy, están a la cabeza, lo mismo que las prestadoras privadas de salud, son los dos rubros donde están a la cabeza de las ganancias, que en los últimos 4 y 6 años, han hecho ganancias superiores al 10%”.

Al ser consultada sobre la propuesta de Milei de achicar el Estado, lo rechazó de plano. “Hay ordenar, racionalizar, hay que priorizar, pero no hay que achicar el Estado, al Estado lo que nosotros necesitamos es que cada vez sea más eficiente, pero no que sea eficiente porque le quitamos recursos humanos, sino es eficiente porque puede cumplir mejor con los objetivos específicos en cada una de sus áreas porque puede prestar mejor educación, porque puede brindar una mejor salud pública, porque puede ser un estado promotor y regulador”, dijo.

En relación a los planes, sostuvo que hay que subsidiar el trabajo, y citó como ejemplo las enormes demandas en las economías regionales. “Un trabajador no quiere ser registrado porque una vez que se registran pierde el plan”.

También opinó sobre el cuestionado impuesto para volar, cuyo objetivo es financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “La tasa de seguridad la pagamos siempre, lo que se hizo ahora es que se redefinió el valor de la tasa, pero es necesario aclarar cuánto representa la tasa de seguridad, qué representan en la recaudación global y sobre todo el destino”.

“Le podemos decir a la gente de la universidad de Salta que se puede quedar tranquila, la diferencia está subsanada a favor de la Universidad”

Para cerrar, aclaró que la Universidad Nacional de Salta no sufrirá un recorte de fondos. “A la hora de dividir el monto global asignado para educación superior por la cantidad de universidades en relación a alumnos aparece un nomenclador menor al que se estaba usando en el último tiempo, los diputados ya lo discutieron y encontraron una manera de poder hacer una reasignación presupuestaria, lo que va a permitir subsanar esta diferencia”.