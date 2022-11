Trabajo impuso la conciliación obligatoria ante un inminente paro en el transporte

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que por reclamos de pago de un bono de 50 mil pesos a jubilados y pensionados y la eliminación de Ganancias mantiene la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), que esta medianoche iba a comenzar un paro de 24 horas.

Trabajo impuso la Ley 14.786 de conciliación obligatoria ante la convocatoria a una huelga general de la relanzada Ugatt, que encabeza el líder nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, informó la cartera laboral.

El Secretariado Nacional de la Ugatt, una organización paralela a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) del también ferroviario Sergio Sasia, había convocado y ratificado la semana anterior en Tucumán el paro general.

Maturano condenó la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los viáticos y las horas extraordinarias y feriados que los "obligan a trabajar", y sostuvo que "la puja en paritarias no es por más o menos porcentaje sino por la dignidad de los trabajadores".

"Ante la vorágine devastadora de la inflación, la Ugatt ratifica el paro del martes 8 en todo el país y reclama para diciembre el pago de un bono de 50 mil pesos para los jubilados y pensionados y la eliminación de Ganancias", sostuvo entonces en un comunicado.

El dirigente gremial afirmó la necesidad de "honrar a los padres"; señaló que "los únicos privilegiados son los niños y los ancianos", y aseguró que "los trabajadores activos del sistema formal aportan a la previsión social para que la vida de los jubilados y pensionados sea digna y disfrutable, un mandato peronista que no es cumplido".

Maturano añadió que el sector pasivo ya sufrió bastante con la grave pandemia a partir del "encierro y la imposibilidad de ver a sus seres queridos y, hoy, no llega a fin de mes".

También ratificó que "el salario no es ganancia, que es producto de la rentabilidad del capital, mientras el trabajo es esfuerzo intelectual o manual para producir productos y/o servicios, por lo que ante el cambio del mínimo no imponible la Ugatt exige que no se descuenten horas extras, viáticos y vacaciones", había puntualizado el sindicalista.

"Las subas del mínimo no imponible son y serán insuficientes ante la escalada inflacionaria que detona el bolsillo del pueblo trabajador. No es posible someter a la industria y a sus empleados a no realizar tareas porque no les es rentable", puntualizó.

Entre otros gremios, además de los ferroviarios de La Fraternidad se habían sumado al paro remiseros, camioneros de Santa Fe, colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), personal de carga y descarga y los recolectores de residuos de Córdoba.