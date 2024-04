La senadora Nora Giménez tildó de "desequilibrado" a Milei

Siguen las repercusiones en torno al discurso brindado por el presidente de la Nación, Javier Milei, quien en la cena anual de la Fundación Libertad habló con burlas, agresiones e imitaciones caricaturescas de los economistas que lo critican.

Con una impronta histriónica, el mandatario dijo que si las demás fuerzas políticas no apoyan a la ley de Bases, no le importa. “Hagan lo que quieran, lo vamos a lograr igual a pesar de la política”, sostuvo Milei quien no se privó de despotricar contra los economistas y dirigentes que lo critican, lanzar chistes subidos de tono y hasta imitar voces.

Entre quienes criticaron al presidente por su alocución, la senadora nacional por Salta, Nora Giménez, usó sus redes sociales para expresar su descontento ante la actitud que tomó el mandatario, tildándolo de desequilibrado e incoherente.

“El presidente Milei brindó anoche (por el miércoles) en la Fundación Libertad un patético discurso cargado de violencia, agravios y mentiras”, arremetió la senadora nacional en su cuenta de la red social X (ex Twitter), apuntando a que el Jefe de Estado intentó ser irónico en sus palabras.

“Sólo logró parecer desequilibrado, y en varios pasajes, incoherente y soez, impresentable”, se animó a calificarlo la integrante de la Cámara Alta del Congreso, para concluir su disconformidad con el presidente.