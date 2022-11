Desde la CAME aseguran que el Ahora 30 “no influyó como esperábamos”

En diálogo con el móvil de InformateSalta, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González aseguró que el 2022 es un año complicado y que “indudablemente la macroeconomía argentina se ha llevado puesta a la microeconomía”.

En la misma línea no dudó en asegurar que “hace varios años que nos viene pasando eso, pero en el segundo semestre fue muy duro. Con la renuncia del ex ministro Guzmán, cuando no teníamos precios era muy duro y de a poco se fue acomodando”.

Desde la entidad aseguran que acompañan siempre las gestiones que realizan los diferentes gobiernos “en pos de que sigan los beneficios y sostener al sistema productivo, como en esta provincia donde la economía regional es un sector fuerte, la industria es un sector fuerte y aún más el comercio de servicios que es el mayor tomador de mano de obra”.

Consultado sobre el Ahora 30, González fue claro: “No influyó en la forma que queríamos por la lógica razón de que son productos de un precio alto y se necesita tener la tarjeta con los fondos necesarios”.

En la sociedad “hay un sector que, si se puede beneficiar y una gran mayoría que no”, comentó en relación a las altas cuotas.

Por último, las esperanzas se depositan en fin de año por lo que “esperamos tener algún tipo de herramienta, esperemos que con el gobierno podamos hacer algún tipo de herramienta. Las ventas de fin de año junto al Día de la Madre son las fechas más importantes”.