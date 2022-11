Para Comerciantes Unidos, los feriantes del parque deben ajustarse al orden e irse

Son días de intriga en torno al futuro de los feriantes del parque San Martín, quienes reclaman seguir en el predio lindero al pasaje Beltrán, la decisión de la Municipalidad de que se retiren a fin de año y con un proyecto a tratarse en el Concejo Deliberante para que se queden 12 meses más. ¿Qué opina el comercio de esto?

Al respecto InformateSalta se comunicó con Carol Ramos, referente de Comerciantes Unidos quien dio su parecer del tema señalando que los feriantes deberían dejar el lugar para ajustarse a las normas y a los derechos, como así que el Concejo debería ser parte del orden que busca generar la Municipalidad en el ejido urbano.

“Consideramos que la Municipalidad está queriendo poner orden en varias materias, una es que nos ajustemos a derechos, que no se siga usando la victimización para no ajustarse a derecho”, reflexionó Ramos quien agregó que la feria en cuestión no tiene un control en comida, inversión ni presenta un buen estado.

“Ellos creen que no hay que invertir nunca, que no hay que arreglar nunca, que se gana y no se paga, se les está dando un lugar en la terminal que me parece que es mejor, que no se queden con que la vida es toda una desprolijidad, sin ajustarse a la disciplina, a una determinada reglamentación que debe haber en todos los lugares”, aseveró la referente.

“No están ajustados a las normas de higiene y seguridad, les falta disciplina, limpieza, una reglamentación”

A esto rescató la propuesta de la Municipalidad del trasladarlos a otros puntos, los cuales habrían sido rechazados por los feriantes. “La Muni no dice que los desaloja y los deja sin nada, y podrían no decirlo también, las personas debemos hacernos cargos de nuestros trabajos y progresos, más si somos comerciantes, si tenés un patrimonio invertido”, subrayó su parecer.

En cuanto al proyecto que se trataría en el Concejo, Ramos dijo que el cuerpo deliberativo debería ser más coherente y apoyar el orden que busca aplicarse en la ciudad. “El Concejo debe aunar ideas y luchar por disciplina, formación, el progreso de la ciudad y el derecho por un lugar lindo, es un horror esa parte del parque está abandonada, hasta defecan ahí”, puntualizó para concluir.

“Hay que ser coherentes, no apañar lo que no corresponde, el derecho lo tienen todos, no aquel que está hace 15 años y que debería haber hecho un capital para progresar”